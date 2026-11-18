Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Nejat Uygur aramızdan ayrılışının 13'üncü yılında sevenleri tarafından unutulmadı. Usta sanatçı için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde ailesi, yakın dostları ve sevenleri bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı törende oğulları Süheyl, Behzat ve Süha Uygur babalarını özlemle andı. Kardeşler, hem anne hem babalarının hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Oğulları Babalarını Özlemle Andı

Anma töreninde basın mensuplarına konuşan Süheyl Uygur, babalarının vefatının üzerinden 13 yıl geçtiğine dikkat çekti. Günlük hayatın ve tiyatronun yoğun temposunda zamanın hızla aktığını söyleyen Uygur, buna rağmen anne ve babalarının izinden gitmeyi sürdürdüklerini anlattı.

Süheyl Uygur, "13 sene oldu. Günlük hayatın, tiyatronun koşuşturmasında bazı şeyler unutabiliyor. Ne kadar turne yapsak, oyunlarımızı oynasak da onların yolundan gitmeye devam ediyoruz. Annem de babam da nur içinde yatsın" dedi.

Behzat Uygur da anne ve babasının hatıralarının her zaman kendileriyle olduğunu belirtti. Seyircilerden gelen sevgi dolu sözlerin kendilerini teselli ettiğini söyleyen Uygur, insanların anne ve babasının ne kadar sevildiğini görmenin kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getirdi. Ayrıca onlara yakışır evlatlar olmaya devam edeceklerini söyledi.

İlk Kez Anneleri Olmadan Andılar

Süha Uygur'un sözleri ise törendeki duygusal anları daha da artırdı. Babasını ilk kez anneleri olmadan andıklarını belirten Uygur, anne ve babasının artık birbirlerine kavuştuğunu ifade etti. Onları hiçbir zaman unutturmayacaklarını söyleyen sanatçı, babasının sahneye çıkarken taşıdığı bitmeyen heyecanı özlediğini de anlattı.

Türk Tiyatrosunda Unutulmaz Bir İz Bıraktı

86 yıllık yaşamına 60 yılı aşkın sahne deneyimi ve yüzden fazla tiyatro oyunu sığdıran Nejat Uygur, kendine özgü mizahıyla geniş kitlelerin sevgisini kazandı. Doğaçlama yeteneği ve gündelik hayattan beslenen oyunlarıyla Türk tiyatrosunda unutulmaz bir yer edindi. Anadolu'nun dört bir yanında sahneye çıkan usta sanatçı, bugün de eserleri ve hatıralarıyla yaşamaya devam ediyor.