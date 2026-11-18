Bir dönemin çocuk yıldızlarını yeniden yan yana görmek ister misiniz? 2000'li yılların sevilen dizileriyle büyüyenler için Furkan Kızılay ve Gizem Güven'in son paylaşımı tam anlamıyla zamanda yolculuk oldu! Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay ile Sihirli Annem ve Selena dizileriyle hafızalara kazınan Gizem Güven, 22 yıl önceki fotoğraflarını bugünkü halleriyle bir araya getirdi. Ortaya çıkan kare eski günleri özleyen takipçilerini duygulandırdı.

Çocukluk Fotoğrafıyla Bugünkü Halleri Yan Yana

Bir dönem ekranlarda çocuk oyuncu olarak izlediğimiz ikili yıllar sonra aynı karede buluştu. Bu nostaljik sürprizin mimarı ise Gizem Güven oldu. Güven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Furkan Kızılay ile çocukluk yıllarında çekilmiş fotoğraflarını şimdiki halleriyle yan yana getirdi.

Aradan geçen yıllar elbette ikisini de değiştirdi ama fotoğraflardaki o tanıdık yüzleri görmek takipçileri için ayrı bir mutluluk oldu. Özellikle çocukluk döneminde bu dizileri izleyenler paylaşımı görünce eski televizyon günlerini hatırladı.

"Biraz Zaman Geçmiş Olabilir. 22 Yıl Kadar"

Gizem Güven, paylaştığı fotoğrafın altına da oldukça eğlenceli bir not düştü: "Biraz zaman geçmiş olabilir. 22 yıl kadar"

Bu kısa ama anlamlı cümle paylaşımın havasını tam olarak yansıttı. Aradan geçen 22 yıla dikkat çeken oyuncu, takipçilerine hem gülümseten hem de nostalji yaşatan bir sürpriz yaptı.

Takipçilerden Nostalji Yorumları

Furkan Kızılay ve Gizem Güven'in birlikte verdiği poz kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. İkilinin yıllar önceki halleriyle bugünkü görüntülerini karşılaştıran takipçiler, zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir kez daha fark etti.

Yüzlerindeki sıcak gülümsemenin değişmediğini düşünen hayranlar bu buluşmayı büyük bir ilgiyle karşıladı. Bir zamanlar ekran başında izledikleri çocuk yıldızları yıllar sonra yan yana görmek pek çok kişi için tatlı bir geçmiş yolculuğuna dönüştü.