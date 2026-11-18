Bazı olaylar vardır aradan yıllar geçse de hafızalardan silinmez. Sevda Demirel ile Hande Ataizi arasında 2002 yılında yaşanan ve canlı yayında atılan tokatla sonuçlanan tartışma da onlardan biri. Aradan tam 24 yıl geçti ama o günlerin yankısı hâlâ sürüyor. Bu kez gündemde kavga değil barışma isteği var. Sevda Demirel, yıllar sonra yaptığı açıklamayla Hande Ataizi'ne adeta zeytin dalı uzattı.

Canlı Yayındaki Olay Yıllarca Konuşuldu

2002 yılında bir televizyon programında karşı karşıya gelen Sevda Demirel ile Hande Ataizi arasındaki tartışma kısa sürede kontrolden çıkmıştı. Program sırasında Demirel'in Ataizi'ne attığı tokat, o dönem ekran başındaki izleyicileri şaşkına çevirmişti. Olay yıllar boyunca magazin gündeminde hatırlanan ve televizyon tarihinin en çok konuşulan anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Aradan geçen onca zamana rağmen ikili arasında yaşananlar unutulmadı. Ancak görünen o ki Sevda Demirel artık geçmişteki bu olayın konuşulmasından çok aradaki kırgınlığın sona ermesini istiyor.

"O Zaman Çok Fevri Davrandım"

Yıllar önceki tavrını bugün nasıl değerlendirdiği sorulan Demirel, o dönem çok fevri davrandığını kabul etti. Normalde karıncayı bile incitmeyecek biri olduğunu söyleyen Demirel geçmişte yaşananları geride bırakmak istediğini dile getirdi.

Bu açıklamasıyla aradan geçen yılların kendisine olaylara farklı bir gözle bakma fırsatı verdiğini de göstermiş oldu. Demirel'in sözlerinde dikkat çeken nokta ise Hande Ataizi'yle arasındaki mesafeyi artık korumak istememesi.

"Denk Gelsem Ona Sarılırım"

Sevda Demirel, Hande Ataizi'yle bugün karşılaşsa nasıl davranacağı konusunda da oldukça net konuştu. Ünlü isim "Denk gelsem ona sarılırım" diyerek barışmaya hazır olduğunun sinyalini verdi.

Şimdi merak edilen Hande Ataizi'nin bu çağrıya nasıl yanıt vereceği. 24 yıl önce canlı yayında yaşanan olayın ardından gelen bu barışma isteği iki isim arasında yeni bir sayfa açılmasına vesile olacak mı? Gözler şimdi Ataizi'nden gelecek açıklamada.