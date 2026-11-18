Hollywood'un sevilen oyuncularından Anne Hathaway'den müjdeli haber geldi! Haziran ayında üçüncü kez anne olacağını duyuran ünlü yıldız, sonunda bebeğini kucağına aldı. 44 yaşındaki oyuncu, doğumun ardından New York sokaklarında yeni doğan bebeğiyle görüntülendi. Üstelik bu kareler minik bebeğin ilk kez kamuoyu önüne çıkması olarak değerlendirildi.

14 yıldır Adam Shulman ile evli olan Hathaway'in ailesine katılan yeni üyesi büyük merak uyandırdı. Ancak ünlü oyuncu bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamadı.

Yeni Bebeğiyle İlk Kez Görüntülendi

TMZ'nin haberine göre Anne Hathaway, New York'ta bebeğini göğsüne bağlı bir bebek taşıyıcısıyla gezdirirken objektiflere yansıdı. Böylece ünlü oyuncu, üçüncü çocuğuyla ilk kez kamuoyu karşısına çıkmış oldu.

Hathaway ve eşi Adam Shulman'ın Jonathan ve Jack adında iki oğlu bulunuyor. 10 ve 6 yaşındaki çocuklarının ardından aileye katılan yeni bebeğin cinsiyeti ise şimdilik sır gibi saklanıyor.

Bebeğinin Cinsiyetini Açıklamamıştı

Ünlü oyuncu, hamileliği boyunca bebeğinin cinsiyetiyle ilgili sorularla karşılaşmıştı. Ağustos ayında kendisine yöneltilen soruya esprili bir yanıt veren Hathaway, "Biraz sabırlı olun!" demiş, ardından "Beş dakika içinde öğreneceksiniz" sözleriyle doğumun yaklaştığını ima etmişti.

Haziran ayında hamileliğini duyuran oyuncu, karnı burnunda olmasına rağmen film tanıtımlarına ve galalara katılmayı sürdürmüştü.

Üçüncü Bebek Onlara da Sürpriz Oldu!

Hathaway, temmuz ayında Seth Meyers'ın programına konuk olduğunda üçüncü hamileliğinin kendileri için de şaşırtıcı olduğunu anlatmıştı. Eşiyle birlikte bu haberi öğrendiklerinde şoka girdiklerini söyleyen oyuncu, "Ne yaptığımızı biliyorduk ama işe yaradığına çok şaşırdık" diyerek herkesi güldürmüştü.

Hatta çift, üçüncü bebeklerini esprili bir şekilde "son dakika golü" olarak tanımlamıştı. Şimdi ise ailenin yeni üyesiyle birlikte mutlu günlerin tadını çıkarıyorlar.