Survivor Tuğba'dan Elendikten Sonra Şok Sözler: “Dilşah En İkiyüzlü Kişi!”

Survivor All Star 2025'te heyecan dolu rekabet tüm hızıyla devam ederken, elenen yarışmacılar da arkalarında iz bırakmaya devam ediyor. 30 Mart akşamı düelloda Asena Demirbağ'a yenilen Tuğba Yeni, yarışmadan elendikten sonra yaptığı açıklamalarla gündemi sarstı.

Mücadeleyle Geldi, Gözyaşlarıyla Veda Etti

Tuğba Yeni, Survivor macerasına adım atmadan önce büyük mücadele verdiğini belirtti. Yarışmaya katılmanın kolay olmadığını dile getiren Tuğba, “Buraya gelmek için yıllarca uğraştım. Psikolojik, fiziksel ve mental olarak çok zorlayıcı bir süreçti ama elimden geleni yaptım. Elendiğim için üzgünüm ama burası bana çok şey kattı. Özellikle de kimseye güvenmemem gerektiğini öğrendim,” dedi.

Sevgi’ye Sert Suçlama: “Kötü Niyetiyle Baş Başa Bırakıyorum”

Yarışmadan elendikten sonra yaptığı açıklamalarda takım arkadaşı Sevgi hakkında çok konuşulacak ifadeler kullanan Tuğba, “Adada çubuk atışlarına çalışırken bunu gören Sevgi, gidip Asena’ya ‘Tuğba çubuk çalışıyor, onu seçme, eli alıştı’ demiş. Bu gerçekten kanımı dondurdu. Kötü niyetiyle baş başa bırakıyorum onu, herkes karakterini gördü,” diyerek büyük tepki gösterdi.

Sosyal Medyada Dikkat Çeken Cevaplar

Yarışma sonrası sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorularını da yanıtlayan Tuğba, “Adada tuvalet var mı?” sorusuna da açıklık getirdi. Ancak en dikkat çekici cevabı, “Adadaki en ikiyüzlü kimdi?” sorusuna verdi.

“En İkiyüzlü Kişi Dilşah'tı”

Tuğba, en çok tartışılacak açıklamasını ise Dilşah Kurt için yaptı:

“Dilşah benim hakkımda konuşuyor ama yüzüme başka davranıyor. Gidip ‘Bunu sen mi söyledin?’ diye sorduğumda ise inkâr ediyor. Bu bana göre ikiyüzlülük. Cesaretin varsa söylediğini kabul edersin. Adada en ikiyüzlü kişi bence kesinlikle Dilşah’tı,” diyerek dikkatleri üzerine çekti.