Survivor Tarihine Geçecek Final Gecesi! Nagihan mı Nobre mi Sorusunun Yanıtı Belli Oldu!

1 Ocak'ta Dominik Cumhuriyeti'nde devasa bir bütçe ve iddialı bir kadroyla başlayan Survivor 2026 serüveninde nihayet beklenen an geldi. Aylardır süren açlık, zorlu ada şartları ve sakatlıklarla dolu maraton 19 Haziran Cuma akşamı canlı yayında noktalandı. Parkurların efsane ismi Nagihan Karadere'yle yeşil sahalardan sonra Survivor'da da fırtınalar estiren eski futbolcu Mert Nobre şampiyonluk kupasını kaldırmak için kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen heyecan dolu gecenin sonunda gülen taraf netleşti.

Mert Nobre katıldığı Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026 yarışmasını birinci olarak bitirerek şampiyon olmayı başardı. Finalde kaybeden Nagihan Karadere ise Survivor'ı ikinci olarak bitirdi.

Final Koltukları Nasıl Dolmuştu?

Büyük finale saatler kala Dominik'te yaşanan yarı final maratonu adeta nefesleri kesmişti. Son dörde kalan iddialı yarışmacılardan Sercan Yıldırım'ın çeyrek finalde elenmesinin ardından gözler geriye kalan üç isme çevrilmişti.

18 Haziran tarihli Survivor'da yarı final heyecanı yaşanmıştı. Nagihan Karadere, Ramazan Sarı ve Mert Nobre Survivor'da finalist olmak için parkurda kıyasıya mücadele etmişti. Oyunlar sonrası Survivor'da finale çıkan isimler Nagihan ve Nobre olmuştu.

Nobre Parkurda Fırtına Gibi Esti: 8-1 ve 8-7!

Canlı yayında kurulan dev final parkurunda her iki yarışmacı da şampiyonluk kupasına uzanabilmek için varını yoğunu ortaya koydu. Ancak gecenin başından itibaren oyunlara ağırlığını koyan Mert Nobre konsantrasyonu ve hızıyla rakibine şans tanımadı.

İlk Tur: Mücadeleye oldukça hızlı başlayan Mert Nobre ilk turda Nagihan Karadere'ye karşı ezici bir üstünlük kurarak 8-1'lik skorla durumu 1-0'a getirdi.

İkinci Tur: İkinci turda Nagihan Karadere geri dönmek için büyük bir direnç gösterdi. Saniyelerin yarıştığı adeta kalplerin durduğu bu turda skor başa baş gitse de ağırlığını koyan Nobre 8-7 kazanmayı bildi.

Kupa Yeşil Sahalardan Sonra Dominik'te De Nobre'nin!

Survivor 2026 birincisi Nobre şampiyonluk kupasını kazanmanın sevincini yaşadı.

İki turu da galibiyetle kapatarak adını Survivor tarihine şampiyon olarak yazdıran eski golcü Mert Nobre havai fişekler ve takım arkadaşlarının omuzlarında zaferini kutladı. Survivor'da daha önce de finaller kaybeden Nagihan Karadere ise bu sezonu ikinci olarak tamamlayarak büyük bir üzüntü yaşadı ancak rakibini centilmence tebrik etti. Aylardır Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Survivor 2026 Nobre'nin tarihi zaferiyle perdesini kapattı.