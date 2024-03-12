Survivor tarihinde görülmemiş olay: Poyraz, Dominikli bir adamın evine girmiş ve...

Survivor adlı popüler yarışma, Tv8 ekranlarında heyecan dolu anlar yaşamaya devam ediyor. 56. bölümde Acun Ilıcalı, acil durum konseyi düzenledi ve yaşadığı "akıl tutulması" olarak tanımladığı olayı izleyicilerle paylaştı. Ayrıca, yarışmacı Poyraz'a verilen cezayı da duyurdu. Peki, Survivor'da neler oldu ve Poyraz hangi eylemi gerçekleştirdi ve ne ceza aldı?

Survivor tarihinde görülmemiş olay: Poyraz, Dominikli bir adamın evine girmiş ve...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-03-2024 11:55

Bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor, tansiyonu bir an bile düşürmüyor.

56. bölümde Acun Ilıcalı, Poyraz'ın karıştığı bir olay nedeniyle acil durum konseyi düzenledi.

Ilıcalı, "Yıllarca Survivor çektim. Fakat aklımı, hayalimi durduran böyle bir olay da hiç olmadı. Ve konunun muhattabı Poyraz! Akıl tutulması yaşadım. Sana Survivor tarihinin görmediği, yaşanmamış bir ceza vereceğiz" dedi ve olayın detaylarını açıkladı.

Poyraz'ın, Dominikli birinin evine girerek yiyecek ve içecek aldığını öğrendiklerini belirten Ilıcalı, "Sana Survivor tarihinde görülmemiş, yaşanmamış bir ceza vereceğiz. Bu yaptığın cüretteki son nokta. Eğer tek başınsan 15 ödülden yararlanamayacaksın. İtiraf eden varsa, ben de varım diyen varsa Poyraz'ın cezasında indirime gideceğiz" şeklinde konuştu.

Diğer erkek yarışmacıların olaya dahil olduklarını söylemeleri üzerine Poyraz'ın cezası 10 ödülden men edildi.

Mavi takımın diğer erkek yarışmacılarına (Hakan Hatipoğlu hariç) 3'er ödül cezası verildi. Batuhan'a ise sonradan dahil olduğu için 2 ödül cezası verildi. Aysu ise ev konusunda yardım ettiği için 4 ödülden men cezası aldı.

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