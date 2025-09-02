Survivor şampiyonu Ogeday Girişken’den romantik evlilik teklifi

Survivor şampiyonu Ogeday Girişken, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Yumrutaş’a evlenme teklifi etti. Romantik anlar, Girişken’in sosyal medya paylaşımıyla kısa sürede gündeme oturdu.

Evlilik Yolunda İlk Adım

33 yaşındaki eski Survivor şampiyonu, aşkını resmileştirmek için ilk adımı attı. Girişken, sevgilisi Zeynep Yumrutaş’a sürpriz bir şekilde evlenme teklifi yaptı. Çiftin mutluluk dolu anları, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Duygusal Paylaşım

Girişken, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Zaman geçer, yollar değişir, planlar yapılır, planlar bozulur… Biz bu dünyada her günü keyifle ve huzurla yaşamak için birbirimize ilk sözümüzü verdik. Şans bizden yanaydı, öyle olmaya da devam etsin.”

Romantik sözler, hayranlarından büyük beğeni topladı.

Hayranlarından Tebrik Mesajları

Paylaşımın ardından Ogeday Girişken’in takipçileri, çifte tebrik mesajları yağdırdı. Hayranları, “Mutluluklar dileriz” ve “Harika bir çift oldunuz” yorumlarıyla mutluluklarını paylaştı. Çiftin düğün hazırlıklarına ne zaman başlayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Survivor Şampiyonluğundan Mutlu Evliliğe

Survivor’daki başarısıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Girişken, özel hayatındaki bu yeni adımıyla da konuşuluyor. Kariyerindeki disiplinini ve azmini özel hayatına da taşıyan ünlü isim, sevgilisiyle birlikte huzurlu bir geleceğe adım atmanın heyecanını yaşıyor.