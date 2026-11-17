Ünlü şarkıcı Funda Arar özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 22 yıldır müzisyen Febyo Taşel ile evli olan Arar, eşinden hiçbir zaman evlenme teklifi almadığını söyledi. Üstelik romantik sürprizlerden pek hoşlanmadığını da açık açık dile getirdi. Bloomberg HT'de Aslı Şafak'ın sunduğu "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan şarkıcı hem evliliğinin başlangıcını hem müzik kariyerine dair bilinmeyenleri anlattı.

“Eşimin Bana Açılması Bir Yıl Sürdü”

Funda Arar, eşi Febyo Taşel ile ilişkilerinin nasıl başladığını anlatırken oldukça samimi açıklamalarda bulundu. Taşel'in kendisine açılmasının neredeyse bir yıl sürdüğünü söyleyen şarkıcı hikâyelerinin bir yılbaşı gecesinde başladığını anlattı.

O gece birlikte sahne aldıktan sonra arkadaşlarının evinde toplandıklarını belirten Arar eşinin arkadaşlarının da cesaretlendirmesiyle sonunda duygularını açıkladığını söyledi.

İlişkilerinin başlamasından yaklaşık iki yıl sonra evlilik konusunu kendi aralarında konuştuklarını belirten ünlü şarkıcı özel bir yemek ya da romantik bir evlenme teklifi yaşanmadığını söyledi. Arar'ın “Zaten romantizm bana biraz komik geliyor” sözleri ise dikkat çekti.

“Beni Hep Hüzünlü Bir Kadın Sanıyorlar”

Şarkıları nedeniyle insanların kendisini sürekli hüzünlü ve soğuk biri olarak gördüğünü söyleyen Arar aslında oldukça esprili ve eğlenceli bir karaktere sahip olduğunu anlattı. Sosyal medyada paylaştığı neşeli videoları görenlerin şaşırdığını da ekledi.

“İlk Hedefim Şöhret Değildi”

Kariyerinde önceliğinin hiçbir zaman para ya da şöhret olmadığını belirten Arar, asıl isteğinin iyi müzik yapmak ve kalıcı eserler üretmek olduğunu söyledi. Doğru kariyer yönetiminin önemine dikkat çeken şarkıcı, çevresinde kendisine gerektiğinde doğruları söyleyen insanların bulunması gerektiğini vurguladı.

Sahnede Taviz Vermiyor

İş disiplininden de söz eden Funda Arar, sahnedeyken son derece titiz olduğunu belirtti. “Sahnede babamı tanımam” diyen şarkıcı her işin en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi. Ancak sahneden indiğinde şöhreti bir kenara bırakıp normal hayatına döndüğünü de özellikle vurguladı.