Survivor Nisanur’dan Regl İtirafı: "Vücudumuz Şişiyordu"

Survivor 2026 macerasına veda eden Nisanur Güler, yarışma sonrasında sosyal medya üzerinden takipçilerinin merak ettiği soruları içtenlikle yanıtladı. Ada yaşamının zorluklarından bahseden Güler, kadın yarışmacıların en çok merak edilen durumlarından biri olan "regl" konusuna da açıklık getirdi.

"Amazon Kadınına Dönüşüyorsun"

Takipçilerinden gelen "Survivor'da regl oluyor muydunuz?" sorusuna samimi bir yanıt veren Nisanur Güler, bir süre sonra vücut fonksiyonlarının değiştiğini belirtti. Yetersiz beslenme ve ekstrem hava koşullarının etkisine değinen ünlü yarışmacı, süreci şu sözlerle anlattı:

"Regl olmuyorduk; bir noktadan sonra vücudunuz şişmeye başlıyordu. Belirli besinleri alamadığımız ve pirinç dışında hiçbir şey yiyemediğimiz için bu durumu yaşıyorduk. Çok sıcak bir ortamdaydık ve vücut kendini korumaya alıyordu. Bir noktadan sonra adeta bir Amazon kadınına dönüşüyorsun."

Şampiyonluk Adaylarını Açıkladı

Elenmesinin ardından favorilerini de sıralayan Nisanur, şampiyonluk kürsüsü için güçlü adaylarını paylaştı. Birinci sıraya Nobre’yi koyan Güler; Barış, Osman Can ve Nefise’nin de final yolunda şanslı olduğunu dile getirdi.

Ada Koşullarının Vücut Üzerindeki Etkisi

Nisanur Güler'in açıklamaları, Survivor'daki fiziksel zorlukların sadece parkurlarla sınırlı olmadığını, açlık ve iklim şartlarının yarışmacıların biyolojik dengelerini de ciddi oranda etkilediğini bir kez kez gözler önüne serdi.