Survivor yarışmasının öne çıkan isimlerinden Nagihan Karadere umre ziyareti için gittiği Mekke'den ülkeye döndü. Kutsal topraklardan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü yarışmacı ibadetini tamamlamasının ardından Türkiye'ye gelir gelmez gittiği adreslerle yeniden gündeme geldi. Karadere dönüşünün hemen ardından saçını boyattığını ve estetik doktoruna kontrole gittiğini takipçileriyle paylaştı.

"Kabe'den Herkese Sevgi ve Dua İle"

Umre ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'ın Mekke kentine giden eski milli atlet Nagihan Karadere kutsal topraklarda çekilen kareleri sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Survivor yarışmasıyla tanınan ünlü isim yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kabe'den herkese sevgi ve dua ile. Kabe'de bizden dua isteyen, dua bekleyen, mesajlar atan herkese gelin bu dua. Tüm dualarımız sizlere gelsin."

Umreden Döndü

Mekke'deki umre görevini tamamlayarak ülkeye dönen Nagihan Karadere yeni paylaşımlarıyla dikkat çekti. Son dönemde estetik operasyonlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan eski atlet Türkiye'ye gelir gelmez saçını boyattığını ve estetik doktoruna kontrole gittiğini duyurdu. Bu anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.