Ay Yapım imzalı, başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı ‘Sevdiğim Sensin’in Perşembe günü yayınlanacak bölümünden sarsıcı gelişmelerin yaşandığı yeni tanıtım yayınlandı.

İtiraflar, İntikam Adımı ve Yeni Tehlike

Yayınlanan tanıtımda, Dicle’nin, Derya’nın suçunu üstlendiğinden habersiz olan Erkan’ın büyüyen öfkesi dikkat çekiyor. Nilüfer’in Civan’la evliliğine karşı çıkan İnci diğer yandan Ali Cabbar’a Esat’ı iten kişinin Derya olduğunu itiraf ediyor. Tahir ise Ali Cabbar’ı yaralayarak intikam almak isterken, Ferman’ın Dicle’nin sırrını öğrenmesi yeni bir tehlikenin habercisi oluyor.

Boşanma Kararı ve Dicle’nin Geçirdiği Kaza

Bebeğini aldırdığı için Dicle’yi affetmeyen Erkan’ın boşanacağını açıklaması ise tanıtıma damga vuruyor. Hamileliğini Erkan’dan gizleyen Dicle’nin bu açıklamanın ardından kaza geçirmesi, yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı artırıyor...

Sevdiğim Sensin, yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00’de Star’da!