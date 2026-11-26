Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla geniş kitlelerce tanınan oyuncu Doğukan Güngör katıldığı televizyon programında özel hayatına dair dikkat çeken bir itirafta bulundu. Empati programına konuk olan yakışıklı oyuncu geçmişte yaşadığı bir ayrılığın perde arkasını izleyicilerle paylaştı.

Kız Arkadaşım Başrol Olduğunda Benden Ayrıldı

Programda vefasızlık denildiğinde aklına gelen ilk anıyı paylaşan Doğukan Güngör o dönem kendisinin de bir projede rol aldığını ancak henüz başrol konumunda bulunmadığını aktardı. Başarılı oyuncu yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Kız arkadaşım başrol olduğunda benden ayrıldı. Ben halihazırda bir projede oynuyordum ama başrollerden biri değildim."

Eski Sevgilisinin Kimliğini Açıklamadı

Samimi açıklamalarıyla kısa sürede magazin gündeminde yer bulan ünlü aktör söz konusu ilişkinin ne zaman sona erdiğine ya da eski sevgilisinin kim olduğuna ilişkin herhangi bir isim vermedi. Güngör'ün bu sözleri sosyal medyada da merak uyandırdı.