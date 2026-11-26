Deniz Akçay’ın yazıp yönettiği, Helin Kandemir’in Nilüfer, Hakan Çelebi’nin ise Faruk karakterine hayat Çiçekçi Kız, yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor.

Çiçekçi Kız Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Hayallerinin peşinden giderek bir çiçekçi dükkanı açan Nilüfer ile gizli görevdeki polis Faruk’un yollarının kesişmesiyle başlayan sürprizlerle dolu hikâyeyi konu alan dizinin oyuncu kadrosunda Helin Kandemir ve Hakan Çelebi’ye Ayşen Gürler, Müge Su Şahin, Bayram Bazarov, Şebnem Yıldırım, Yusuf Demircioğlu, Yunus Narin ve Murat Karasu eşlik ediyor.

Çiçekçi Kız Yeni Bölümlerde Neler Olacak?

Birbirine taban tabana zıt iki insanı aynı dükkânda buluşturan ve romantik komediyi polisiye unsurlarla harmanlayan Çiçekçi Kız’ın yeni bölümlerinin konusu şöyle;

Nilüfer, annesinin ayarladığı Levent’le buluşur. Faruk’un kıskançlığı geceyi beklenmedik bir hesaplaşmaya sürükler. Fenomen Cenque’in verdiği iki çiçek siparişi Faruk’u şüphelendirir. Yapacağı hamle, kafede beklenmedik bir kaosun fitilini ateşler.

Çiçekçi Kız her Perşembe TOD’da!