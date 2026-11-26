Yaklaşık 10 yıldır süren ilişkilerini evlilikle taçlandıran Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğün töreni ünlü isimleri bir araya getirdi. Düğüne katılan Özlem Yıldız geceye oğlu Demir ile birlikte geldi. Anne oğulun düğün gecesinden paylaştığı kareler kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Demir'in son hali de dikkat çekti.

Siyah Papyonlu Takım Elbise ve Şık Kombin

Derya Uluğ ve Asil Gök'ün mutlu gününde Özlem Yıldız'ın kavalye olarak yanında oğlu Demir yer aldı. Ünlü isim davet için siyah bir elbise tercih ederken oğlu ise beyaz gömlek ve siyah papyonla tamamladığı şık bir takım elbise giydi. İkilinin siyah ağırlıklı uyumlu görünümü takipçilerden olumlu yorumlar aldı.

Özlem Yıldız ve Oğlu Demir Hakkında

Özlem Yıldız 2005 yılında iş insanı Sinan Serter ile evlenmiş ve bu birliktelikten oğulları Demir dünyaya gelmişti. Çiftin yaklaşık sekiz yıl süren evliliklerini 2013 yılında sonlandırmıştı.