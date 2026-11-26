Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan oyuncu Özgü Kaya dün akşam gerçekleşen Derya Uluğ ve Asil Gök'ün düğününde boy gösterdi. Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan ünlü çiftin İstanbul'daki evlilik törenine çok sayıda ünlü isim katılırken Özgü Kaya da iddialı seçimiyle adından söz ettirdi. Güzel oyuncu derin dekolteli siyah elbisesiyle düğün gecesinin konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Düğün Anları

Murat Dalkılıç ile birlikte düğün alanında görüntülenen Özgü Kaya gecede göbeğine kadar inen derin göğüs dekolteli siyah bir elbise tercih etti. İddialı tarzıyla öne çıkan oyuncunun mekana giriş yaptığı sırada sık sık elbisesinin dekoltesini kontrol etmesi de dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

10 Yıllık Aşk Evlilikle Taçlandı

Daha önce doğum gününde Asil Gök'ten evlilik teklifi alan Derya Uluğ uzun soluklu birlikteliğini dün akşam düzenlenen düğünle evliliğe taşıdı. İstanbul'da gerçekleştirilen törene sanat ve magazin dünyasından pek çok tanınmış sima katılırken Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya çifti de geceye damga vuran isimler arasında bulundu.