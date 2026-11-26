Şarkıcı Derya Uluğ ile müzisyen Asil Gök'ün düğününe katılan oyuncu Demet Özdemir tarzı ve görünümüyle sosyal medyada gündem oldu. 10 yıldır birlikte olan ünlü çift geçtiğimiz akşam nikah masasına oturdu. Demet Özdemir düğünden paylaştığı karelerle büyük beğeni topladı. Gecede derin sırt dekolteli kahverengi elbisesini yeni kestirdiği kısa saçlarıyla tamamlayan oyuncu yenilenen imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

Derin Sırt Dekolteli Elbise ve Kısa Saç İmajı

Düğün töreni için kahverengi, derin sırt dekolteli bir elbise tercih eden Özdemir şıklığıyla gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Ünlü oyuncunun görünümünde en çok konuşulan detay ise yeni kestirdiği kısa saçları oldu. Başarılı aktristin iddialı elbisesi ve yeni saç modeli kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Demet Akalın ile Samimi Buluşma

Düğün gecesinde Demet Özdemir ile Demet Akalın da bir araya geldi. İkilinin birlikte çekilen karesi sosyal medyada takipçilerle paylaşıldı. Akalın paylaştığı fotoğrafa "Dünyanın en güzel Demet'i" notunu eklerken Demet Özdemir de "Çok seviyorum" sözleriyle yanıt verdi. İki ismin samimi diyaloğu düğün gecesinin dikkat çeken anları arasında yer aldı.