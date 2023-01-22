Survivor Halil İbrahim'den Demet Akalın'a olay gönderme!

Survivor 2023'ün ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar ödül için mücadele etti. İlk oyunu Gönüllüler kazanırken daha sonra Ünlüler takımının erkek yarışmacıları sahada yerlerini aldı. Survivor'da yarışan fenomenlerden biri olan Halil İbrahim Göker de takımına sayı kazandıran isimlerden biri oldu. Halil İbrahim'in sayı kazandıktan sonra Demet Akalın'a yaptığı gönderme sosyal medyada gündeme geldi.

DEMET AKALIN'A GÖNDERME

Demet Akalın'a seslenen Halil İbrahim, "Sendeyiz abla. Umarım layık oluyorumdur sana" ifadelerini kullandı. Takım arkadaşlarına olayı anlatan Halil İbrahim, "Bize şey dedi 'Bunlar mı yarışacak, bunları Hira izler falan dedi" açıklamasında bulundu.

KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU

Kadınlarda kazanan Gönüllüler, erkeklerde kazanan Ünlüler takımı olduğu için galibi belirlemek için üçüncü tura geçildi. En iyi iki kadın ve erkek yarışmacılar parkura çıktı. Oyun bayrak yarışına kaldı. Kazanan ise Gönüllüler oldu.



