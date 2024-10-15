Survivor eski yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu, dansçı ve Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında hayatını kaybetti. Anadolu Ateşi’nin baş dansçısı olarak tanınan Yalnızoğlu, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düştü.

Acı haberi, Yalnızoğlu’nun menajeri Tümay Özokur sosyal medya üzerinden duyurdu.

Yalnızoğlu'nun vefatı, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı. Survivor’da sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesi edinen Yalnızoğlu, güçlü fiziği ve enerjik danslarıyla hafızalarda kalmıştı.





ACUN ILICALI'DAN PAYLAŞIM

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'da Hasan'ın vefatıyla ilgili sosyal medya hesabımdan paylaşımda bulundu. Ilıcalı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli arkadaşımız Hasan Yalnızoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.