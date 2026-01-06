Survivor Berkan’dan Acı Haber: Eşi Lale Onuk Yasa Boğuldu!

Survivor Berkan Karabulut ve eşi Lale Onuk'un acı günü! Lale Onuk'un anneannesi vefat etti. Berkan Karabulut'tan duygusal veda paylaşımı: "Mekanın cennet olsun Babçu." İşte detaylar...

Survivor Berkan’dan Acı Haber: Eşi Lale Onuk Yasa Boğuldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-01-2026 16:03

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve azmiyle takdir toplayan Berkan Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini üzen haberi duyurdu. Geçtiğimiz yıl Paris’te evlilik teklifi ettiği ve Ağustos ayında muhteşem bir düğünle dünyaevine girdiği eşi Lale Onuk, anneannesini kaybetti.

"Lalişimin Anneannesini Kaybettik"

Mutluluklarını sık sık takipçileriyle paylaşan çiftten Berkan Karabulut, vefat haberini şu duygusal sözlerle paylaştı:

"Lalişimin anneannesini kaybettik. Mekanın cennet olsun Babçu..."

Lale Onuk da acı haberin ardından anneannesiyle çekilmiş eski bir fotoğrafını paylaşarak sessiz veda etti.

Büyük Bir Aşkla Evlenmişlerdi

Survivor 2020'nin dördüncüsü Berkan Karabulut ve fenomen Lale Onuk, magazin dünyasının en uyumlu çiftleri arasında gösteriliyordu.

  • Paris'te Teklif: Karabulut, geçtiğimiz yıl Paris'te diz çökerek "Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" demişti.

  • Görkemli Düğün: Çift, geçtiğimiz Ağustos ayında aileleri ve yakın dostlarının katıldığı şık bir törenle hayatlarını birleştirmişti.

Evliliklerinin ilk aylarında gelen bu acı kayıp, ikilinin sevenlerini de derinden sarstı. Sosyal medyada Berkan ve Lale çiftine binlerce taziye mesajı yağdı.

