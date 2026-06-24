Sır Perdesi Aralandı! Aylardır Aranan Özlem Tekin Bodrum'da Ortaya Çıktı!

Türk rock müziğinin efsane ve asi ismi Özlem Tekin yıllar süren sessizliğinin ardından ilk kez görüntülendi. Yaklaşık 10 yıl önce İstanbul'un keşmekeşinden kaçarak Bodrum Milas'a yerleşen ve orada inzivaya çekilen ünlü sanatçı uzun bir aradan sonra Bodrum Gündoğan'da objektiflere yansıdı. Haber alınamayan ve adeta sırra kadem basan Tekin'in son hali magazin gündemine bomba gibi düştü.

Yaklaşık 10 yıl önce şehir yaşamından kaçarak Bodrum Milas'a yerleşen Özlem Tekin ortaya çıktı. Milas'taki 30 dönümlük arazisinde çiftlik hayatı yaşayan, köpekleri ve tarımla ilgilenen ünlü rockçı evini satarak adeta kaybolmuştu. Tekin yaklaşık 4 yıl aradan sonra Bodrum Gündoğan'da bulunan annesi Sevim Tekin'in evinde görüntülendi.

30 Dönümlük Çiftliğini Satıp Kayıplara Karışmıştı

Müziğe ara verdikten sonra Bodrum Milas'ta satın aldığı 30 dönümlük arazisinde tamamen doğal bir yaşam süren Özlem Tekin küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tarım ve çok sayıda köpeğiyle kurduğu çiftlik hayatıyla uzun süre konuşulmuştu. Hatta bir dönem Bodrum Türkbükü Mahallesi'nde muhtar azalığı görevini de yürüterek tamamen yerel halkla bütünleşen ünlü rockçı geçtiğimiz yıllarda çiftliğini satıp ani bir kararla ortadan kaybolmuştu. Çevresindekilerin dahi haber alamadığı sanatçının nerede olduğu merak konusuydu.

Görüntülendiğini Fark Edince Eve Kaçtı

Meraklı bekleyiş Gündoğan'da son buldu. Yaklaşık 4 yıldır hiçbir yerde fotoğrafı bulunmayan Özlem Tekin Gündoğan'da yaşayan annesi Sevim Tekin'in evinde ortaya çıktı.

Annesinin evinin bahçesinde kahvesini yudumlayıp vakit geçirirken magazin muhabirleri tarafından fotoğraflanan ünlü sanatçı flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Karşısında gazetecileri görünce rahatsız olan ve görüntülendiğini fark eden Tekin hızla yerinden kalkarak içeri girdi.

Hafızalardaki asi rockçı imajından uzak tamamen sade ve doğal haliyle dikkat çeken Özlem Tekin'in Bodrum'daki bu sürpriz geri dönüşü hayranları arasında "Efsane sonunda yüzünü gösterdi" yorumlarına neden oldu.