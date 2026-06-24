Paris Paris Olalı Böyle Güzellik Görmedi! Hande Erçel Global Daveti Salladı!

Ünlü oyuncu Hande Erçel marka elçisi olduğu takı firmasının Paris'teki global davetine damga vurdu.

Paris Paris Olalı Böyle Güzellik Görmedi! Hande Erçel Global Daveti Salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-06-2026 10:22

Ekranların ve sosyal medyanın en çok konuşulan uluslararası başarılarıyla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncusu Hande Erçel bu kez Fransa'nın başkenti Paris'te fırtınalar estirdi. Marka elçisi olduğu dünyaca ünlü lüks takı firmasının global yüzlerini bir araya getirdiği özel davete katılan Erçel zarafeti, iddialı tarzı ve güzelliğiyle geceye damgasını vurdu.

Global Yıldızların Arasında Parıldadı

Dünya çapında seçkin davetlilerin ve markanın diğer global elçilerinin katıldığı Paris'teki bu prestijli gecede Hande Erçel adeta ilgi odağı oldu. Markanın en özel tasarım mücevherlerini taşıyan ünlü oyuncu hem kıyafet seçimiyle hem de kusursuz fiziğiyle moda otoritelerinden tam not aldı. Yabancı basının da yoğun ilgi gösterdiği güzel oyuncu şıklığıyla gecenin en çok fotoğraflanan isimleri arasında yer aldı.

Sosyal Medya Görüntüleriyle Çalkalandı: Beğeni Yağdı!

Paris'teki büyüleyici davetten kareler ve videolar kısa sürede sosyal medya platformlarına düştü. Hande Erçel'in göz kamaştıran kırmızı halı yürüyüşü ve davetten paylaştığı asil pozları dakikalar içinde milyonlarca etkileşim aldı.

Güzel oyuncunun sosyal medyaya yansıyan görüntülerine dünyanın dört bir yanındaki hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

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