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Gecce Magazin Haberleri

Survivor Berdan Mardini: Adada kalsaydım birbirimizi yerdik!

“Survivor” macerası 15 gün süren Berdan Mardini, Dominik’ten Türkiye’ye döndü. Ünlü türkücü havalimanında verdiği röportajda “15 günde, 6 kilo verdim. İki hafta daha kalsaydım birbirimizi yerdik orada artık” dedi.

Survivor Berdan Mardini: Adada kalsaydım birbirimizi yerdik!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-01-2023 12:15

Ünlü türkücü Berdan Mardini’nin “Survivor” macerası kısa sürdü. Dominik’te çekilen yarışmadan yaşadığı rahatsızlık sonrası ayrılan Berdan Mardini önceki gün Türkiye’ye döndü. Ünlü türkücüyü havalimanında annesi ve çocukları karşıladı. Gözyaşlarına hâkim olamayan Mardini, “Evlatlarımdan, ailemden 15 gün bile olsa uzak kalmam beni en çok zorlayan şey oldu” dedi.

"15 GÜNDE 6 KİLO VERDİM"

Sakallı imajı ve zayıflamış haliyle dikkat çeken ünlü türkücü, “15 günlük süre zarfında 6 kilo verdim. Anamın yemeklerine hasret kaldım. Kokonat yemekten sürekli cırcır oldum. Ben size daha ne söyleyeyim arkadaşlar. Hep rivayettir dolaşır ya ‘Orada kesin arkadan yemek veriyorlardır’ diye, o söyleyen arkadaşı yakalarsam öpeceğim. Survivor’da yemek verseler bana verirlerdi, birinin boğazını sıkacaktım artık. Bir 2 hafta daha kalsaydım birbirimizi yerdik orada artık” diyerek gülümsedi.

 

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