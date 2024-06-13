Survivor Allstar'da finale kalan yarışmacılar belli oldu! İşte o isimler...

Survivor'da 12 Haziran Çarşamba akşamı yarı final heyecanı yaşandı. İstanbul'da canlı yayında finalist olabilmek için mücadele eden Seda, Ogeday ve Atakan arasında veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor'da final öncesi kim elendi? Survivor All Star finalistleri kimler oldu?

Survivor Allstar'da finale kalan yarışmacılar belli oldu! İşte o isimler...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-06-2024 17:11

Survivor'da bir sezonun daha sonuna gelindi. 12 Haziran Çarşamba akşamı Survivor'da yarı final heyecanı yaşandı. İstanbul'da canlı yayında yarışan yarışmacılar finalist olabilmek için büyük bir mücadele verdi. Üç yarışmacıdan ikisi finale kalırken, biri ise hayallerine veda etti. Peki, Survivor'da 3. ve 4. finalist kimler oldu?

OGEDAY - ATAKAN DÜELLOSU
Yarı finalde üç yarışmacı sırasıyla birbirleriyle yarıştı. İlk düello Ogeday ve Atakan arasında gerçekleşti. Bu karşılaşmada avantaj Ogeday'dı.

SEDA - ATAKAN DÜELLOSU
İkinci düello Seda ve Atakan arasında yapıldı. Üstünlüğü sağlayan Seda oldu.

SEDA - OGEDAY KARŞILAŞMASI
Seda ve Ogeday arasındaki karşılaşmada ise üstünlük Ogeday'daydı.

SURVIVOR'DA 3. FİNALİST KİM OLDU?
Yarı finalde üstünlüğü elinde bulunduran Ogeday, rakiplerini eleyerek Survivor'da 3. finalist olmaya hak kazandı.

SURVİVOR'DA 4. FİNALİST KİM OLDU?
Son ikiye kalan Avatar Atakan ve Seda, terlerinin son damlasına kadar mücadele etti. Karşılaşmayı 8-1'lik skorla kazanan Seda Ocak, Survivor'da 4. ve son finalist oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Seda'ya 8-1 yenilen Atakan, finalist olamadı ve Survivor hayallerine veda etti.

İŞTE SURVIVOR ALL STAR 2024 FİNALİSTLERİ
Böylece Survivor All Star'da finale adını yazdıran isimler Batuhan, Nefise, Ogeday ve Seda oldu.

4o

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