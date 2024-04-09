Survivor All Star’dan elenen Yiğit Poyraz ortaya çıktı

Survivor'dan ayrıldıktan sonra uzun bir süre sessiz kalan Yiğit Poyraz, nihayet sosyal medya üzerinden ilk açıklamasını yaptı. Yarışmanın devam ettiği Dominik Cumhuriyeti'nde çektiği bir videoyu Instagram hesabından paylaşan ünlü yarışmacı, takipçileriyle güncel durumunu paylaştı.

Yarışma parkurlarında rakiplerine karşı kazandığı zaferlerde "paket" vurgusu yaparak dikkat çeken Survivor Poyraz, kaybettiği durumlarda da aynı tarzı sürdürdüğünü takipçileriyle paylaştı.



"Yağmurlu bir Dominik gününden herkese selamlar. Telefonu yeni elime alabildim. Eleme gününden beri güzelce dinlenecek, olan biteni düşünecek vaktim oldu. Destekleyen, güzel mesajlar atan, iyi dileklerini sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için de erken bir veda oldu. Düello günü maalesef istediğim performans seviyesine çıkamadım, konsantrasyon kaybı yaşadım ve kaybettim. Sporun ve rakabetin doğası budur maalesef; paketlemek de vardır, o pakete girmek de. Bu sefer o pakete giren ben oldum. Güzel bir sezon oldu, eğlenceliydi, güzel bir deneyimdi. Tekrar güzel dileklerini sunan herekese çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle ve saygıyla."