Survivor All Star'da büyük kavga! Yumruklar havada uçuştu!

Survivor All Star adlı popüler yarışma programında büyük bir heyecan yaşanıyor. Yarışmanın yeni bölüm fragmanında Yunus Emre ve Ogeday arasında yaşanan tartışma büyük yankı uyandırdı. Kavgada yumruklar havada uçuşurken, yaşanan olaylar sansürlenmiş olsa da, Yunus Emre ve Ogeday'ın diskalifiye edilebileceği yönünde yorumlar yapıldı. İşte detaylar...

Survivor All Star'da büyük kavga! Yumruklar havada uçuştu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-04-2024 10:55

Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında, Yunus Emre ile Ogeday arasında yaşanan şiddetli kavga izleyicileri şoke etti. İki yarışmacı arasındaki gerilim, sözlü atışmalardan sonra fiziksel bir çatışmaya dönüştü. Fragmanda, Yunus Emre ile Ogeday'ın birbirlerine saldırdığı ve takım arkadaşları ile yapım ekibinin müdahale etmeye çalıştığı anlar net bir şekilde görüldü.

Ancak, kavga anları televizyon ekranlarında sansürlenerek yayınlandı. Fiziksel temasın yoğun olduğu bu olay, programın takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı ve sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı.

Yumrukların havada uçuştuğu ve tansiyonun yüksek olduğu bu kavga sonrasında ise izleyiciler arasında Yunus Emre ile Ogeday'ın diskalifiye olabileceği yönünde spekülasyonlar başladı.

Survivor All Star hayranları, bu tartışmalı olayın ardından programın gelecek bölümlerinde neler olacağını merakla bekliyor.

Benzer Haberler
Tuba Ekinci'nin 'Condom' dansı sosyal medyanın gündeminde Tuba Ekinci'nin 'Condom' dansı sosyal medyanın gündeminde
Murat Ünalmış ve Albena İlieva çiftinden sevinç dolu haber: Selim Baran dünyaya geldi! Murat Ünalmış ve Albena İlieva çiftinden sevinç dolu haber: Selim Baran dünyaya geldi!
Gülşen fit formunun sırrını açıkladı Gülşen fit formunun sırrını açıkladı
Hadise tatil sezonunu açtı! Hadise tatil sezonunu açtı!
Nakit Kredi Alacaklara Duyuru Var! 100.000 TL'ye Kadar Gelir Belgesiz Ödenecek! Nakit Kredi Alacaklara Duyuru Var! 100.000 TL'ye Kadar Gelir Belgesiz Ödenecek!
Şimdi Akbank'lı Olma Zamanı! Banka Hesabı Olanlara 50.000 TL Veriliyor! Şimdi Akbank'lı Olma Zamanı! Banka Hesabı Olanlara 50.000 TL Veriliyor!
ÇOK OKUNANLAR
Yılmaz Erdoğan'ın Cansu Taşkın'la dudak dudak görüntüleri ortaya çıktı
  • 09-04-2024 16:04

Yılmaz Erdoğan'ın Cansu Taşkın'la dudak dudak görüntüleri ortaya çıktı

13 Milyon 300 Bin Emekliye Yeni Haber Var! Emeklilere 15444 TL'ye Kadar Yeniden Nakit Ödenecek!
  • 11-04-2024 13:07

13 Milyon 300 Bin Emekliye Yeni Haber Var! Emeklilere 15444 TL'ye Kadar Yeniden Nakit Ödenecek!

12 Nisan'dan Sonra Emekliler Dikkat! 20.000 TL Ödeme Verilecek!
  • 11-04-2024 19:30

12 Nisan'dan Sonra Emekliler Dikkat! 20.000 TL Ödeme Verilecek!

ÖTV Muafiyetiyle Renault Megane Sedan: Sıfır Kilometre Otomobil Alımında Devrim Niteliğinde Fiyatlar!
  • 08-04-2024 08:37

ÖTV Muafiyetiyle Renault Megane Sedan: Sıfır Kilometre Otomobil Alımında Devrim Niteliğinde Fiyatlar!

Cumhurbaşkanı Onayladı ve Emekliye Yattı! 10.000 TL'ye Kadar Destek 13-14-15 Nisan Tarihlerinde Yatacak
  • 09-04-2024 22:10

Cumhurbaşkanı Onayladı ve Emekliye Yattı! 10.000 TL'ye Kadar Destek 13-14-15 Nisan Tarihlerinde Yatacak