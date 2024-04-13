Survivor All Star'da büyük kavga! Yumruklar havada uçuştu!

Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında, Yunus Emre ile Ogeday arasında yaşanan şiddetli kavga izleyicileri şoke etti. İki yarışmacı arasındaki gerilim, sözlü atışmalardan sonra fiziksel bir çatışmaya dönüştü. Fragmanda, Yunus Emre ile Ogeday'ın birbirlerine saldırdığı ve takım arkadaşları ile yapım ekibinin müdahale etmeye çalıştığı anlar net bir şekilde görüldü.

Ancak, kavga anları televizyon ekranlarında sansürlenerek yayınlandı. Fiziksel temasın yoğun olduğu bu olay, programın takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı ve sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı.

Yumrukların havada uçuştuğu ve tansiyonun yüksek olduğu bu kavga sonrasında ise izleyiciler arasında Yunus Emre ile Ogeday'ın diskalifiye olabileceği yönünde spekülasyonlar başladı.

Survivor All Star hayranları, bu tartışmalı olayın ardından programın gelecek bölümlerinde neler olacağını merakla bekliyor.