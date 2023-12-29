Survivor All Star 2024 olaylı başladı! Turabi ve Poyraz birbirine girdi, kırmızı alarm verildi

Uzun süredir beklenen Survivor All Star 2024 programından ilk fragman sonunda yayınlandı. Yarışma öncesinde sosyal medyada rakiplerine meydan okuyan Turabi, ilk oyunda Poyraz ile arasında gergin anlar yaşandı.

"HER KOYUN KENDİ BACAĞINDAN ASILACAK"

1 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak olan yarışma öncesi Acun Ilıcalı, "SMS yok... Herkes kendi kaderini belirleyecek. Kimseyi suçlayamayacaksınız. Eğer iyiyseniz, başarıya kadar gidebileceksiniz. Nagihan Karadere'nin hayalleri gerçek oluyor. Onu ancak kendi başarısızlığı eleyebilir. Orada duyacağımız bahaneleri bilmiyorum ama..." sözleriyle açıklamalarda bulundu.

"EFENDİ OLACAKSIN, SENİ AĞLATICAM"

İlk dokunulmazlık oyununda Poyraz ve Turabi arasında gerginlik yaşandı. Poyraz, haftalardır süregelen saygısızlıkları ve kışkırtmaları hatırlatarak, "İki aydır sürekli saygısızlık ve kışkırtma yapan bu adam. Şampiyonsan efendi olacaksın. Seni ağlatacağım" ifadelerini kullandı.

TURABİ, POYRAZ'A SALDIRIYOR!

Turabi, "Senin biberonunu getirdim. Emziğini... Konuşma lan. Efendiliği öğretecek son adamsın" diyerek Poyraz'ın üstüne yürüdü.

Yaşanan gerginlik sonrasında konseyde konuşan Acun Ilıcalı, Turabi'yi uyararak "Survivor'da kırmızı alarm veriyorum" dedi.



