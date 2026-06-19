Survivor 2026'nın Şampiyonu Mert Nobre mi Nagihan Karadere mi Olacak?

Survivor 2026’da yolun sonuna gelindi. Canlı yayında kupayı kaldıracak ismi Acun Ilıcalı açıklayacak.

Survivor 2026'nın Şampiyonu Mert Nobre mi Nagihan Karadere mi Olacak?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-06-2026 20:45

Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor 2026’nın şampiyonu bu akşam belli oluyor. Ocak ayından beri adada birbirleriyle kıyasıya rekabet eden yarışmacılardan sadece ikisi hayallerine tutunmayı başardı. Nobre, Sercan, Ramazan ve Nagihan'ın son dörde kalarak İstanbul biletini cebine koyduğu yarışmada yarı final koltuğunda ilk elenen isim eski futbolcu Sercan olmuştu. Finale çıkan ikinci isim de netleşti.

Nagihan, Ramazan'ı Eledi

İstanbul’da gerçekleşen final oyununda ilk finalist koltuğunun yanına oturmak için Ramazan ve Nagihan Karadere parkura çıktı. İkilinin canını dişine takarak sergilediği performans stüdyodakii izleyicilerin nefesini kesti. Atış oyunlarında soğukkanlılığını korumayı başaran Nagihan rakibini geride bırakarak adını büyük finale yazdırmayı başardı. Yarışmanın favori isimlerinden olan Ramazan!sa şampiyonluk hayallerine veda ederek elendi. Böylece Survivor 2026’nın büyük final eşleşmesi Mert Nobre ve Nagihan Karadere arasında kuruldu.

Kupa Canlı Yayında Sahibini Bulacak

Tüm Türkiye ekran başına kilitlenmiş durumda. Survivor 2026'da şampiyonluk kupasını kimin alacağı büyük merak konusu. Yeşil sahalardan parkurlara transfer olan Mert Nobre mi yoksa yıllardır Survivor tarihine damga vuran atlet Nagihan Karadere mi şampiyon olacak?

Gecenin ilerleyen saatlerinde SMS oylaması sonuçlarının netleşmesiyle birlikte sahneye Acun Ilıcalı çıkacak. Birinciyi ilan edecek. Aylarca sakatlıklarla boğuşan iki yarışmacıdan biri bu gecenin sonunda şampiyon unvanıyla stüdyodan ayrılacak.

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