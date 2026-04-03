Survivor 2026’da Şoke Eden Olay! Gelen Tehdit Mesajları Acun Ilıcalı'yı Çileden Çıkardı: “Sıkıyorsa Gelsinler”

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2026, birleşme partisine sayılı günler kala büyük bir kaosla sarsıldı. Ada konseyinde tansiyonu yükselten olay, yarışmacı Seren Ay’ın iletişim kuralı ihlali ve nişanlısı Sadai Farzaliyev’in Acun Medya ekibine yönelik sert ifadeleri oldu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kendisine ve ekibine gelen tehdit mesajlarını konseyde tek tek okuyarak adeta ateş püskürdü.

"Bizi Başkalarıyla Karıştırmasın"

Acun Ilıcalı, Seren Ay’ın nişanlısı Sadai Farzaliyev’in sosyal medya üzerinden hem ekibe hem de diğer yarışmacılara (Bayhan ve Nobre) yönelik "tehdit kokan" mesajlar paylaştığını belirtti. Ilıcalı, yaşanan durumu "tam anlamıyla bir rezalet" olarak nitelendirerek şu sert sözleri sarf etti:

"Senin çıkardığın rahatsızlık yeterince yüksek. Sen yetmedin bir de nişanlının tehditleri falan son derece üzücü. Alışık olmadığımız şeyler, böyle kırk yılda bir oluyor bizi tehdit edenler. Ona da söylersin çıkışta; bizi başkalarıyla karıştırmasın, selamımı söyle."

Tehdit Mesajlarını Tek Tek Okudu

Ilıcalı, Sadai Farzaliyev tarafından gönderilen ve içinde şikayet tehdidi barındıran mesajları konseyde tüm izleyicilerle paylaştı. Mesajlarda yer alan; ''Sıkıyorsa gelsinler üstüme göreyim onların erkekliğini. Hakkınızda şikayette bulunacağım...'' ifadeleri dikkat çekti.

Seren Ay Gözyaşlarına Boğuldu: "Bırakmak İstiyorum"

Nişanlısının tutumu karşısında büyük bir şok yaşayan Seren Ay, konseyde gözyaşlarını tutamadı. Yaşananların kendisini çok utandırdığını belirterek Bayhan, Nobre ve Acun Medya ekibinden özür diledi. Özel hayatının bu şekilde gündeme gelmesinden rahatsız olan yarışmacı, "Yarışmayı bırakmak istiyorum" diyerek çekilme sinyali verdi.

Karar İçin 24 Saat Süre

Acun Ilıcalı, yaşanan bu krizin ardından Seren Ay’a düşünmesi için 24 saat süre verdiğini açıkladı. Yarışmacının adada kalıp kalmayacağı veya diskalifiye edilip edilmeyeceği, verilecek kararın ardından netlik kazanacak.