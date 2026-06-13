Survivor 2026'da Final Heyecanı: Murat Ceylan'dan Şaşırtan Paylaşım!

TV 8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da 2026 sezonunun sonuna gelinirken nefesler tutuldu. 1 Ocak'ta başlayan maraton 17-18-19 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşecek dev finalle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Dominik'teki zorlu şartların geride kalıp gözlerin İstanbul'da gerçekleşecek büyük final oyunlarına çevrildiği şu günlerde yarışmanın sevilen sunucusu Murat Ceylan'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Dörtlü Finalin İlk İsmi Belli Oldu

İstanbul'daki dörtlü koltuk mücadelesinde düğüm yavaş yavaş çözülüyor. Geçtiğimiz günlerde ekranlara gelen bireysel dokunulmazlık oyununda Mert Nobre ve Nefise karşı karşıya gelmişti. Parkurdaki kritik mücadeleden zaferle ayrılan Mert Nobre sembolün sahibi olarak adını dörtlü finale yazdıran ilk isim oldu. Nobre'nin başarısı İstanbul finali için heyecanı daha da artırdı.

Dominik'te Vedalaşma Vakti

Nefes kesen rekabetin perde arkasındaysa ilginç gelişmeler yaşanıyor. Survivor’ın ekran yüzü Murat Ceylan sosyal medya hesabından Dominik’ten bir fotoğraf paylaşarak altına "son gün" notunu düştü. Ünlü sunucunun bu paylaşımı Survivor ekibinin Dominik'teki çekimleri noktaladığı ve yarışmacılarla birlikte adaya veda ettiği şeklinde yorumlandı.

Finalde Heyecan Dorukta

Murat Ceylan'ın paylaşımı sonrası Nobre dışındaki diğer üç finalistin de belli olduğu ve çekimlerin tamamlandığı iddiaları kulisleri hareketlendirdi. İstanbul'da canlı yayında gerçekleşecek final oyunları için hazırlıklar sürerken yarışmacıların şehre dönüş hazırlıkları da hız kazandı. 19 Haziran'da şampiyonluk kupasını havaya kaldıracak ismin kim olacağı merak konusu. Görünen o ki Survivor 2026 unutulmaz anlara sahne olacak bir finalle sezonu noktalayacak.