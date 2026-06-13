Survivor 2026'da Final Heyecanı: Murat Ceylan'dan Şaşırtan Paylaşım!

Survivor 2026'da şampiyonun belirleneceği İstanbul finaline günler kala sunucu Murat Ceylan'ın paylaşımı büyük ses getirdi. Çekimlerin sona erdiği konuşuluyor.

Survivor 2026'da Final Heyecanı: Murat Ceylan'dan Şaşırtan Paylaşım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-06-2026 21:24

TV 8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da 2026 sezonunun sonuna gelinirken nefesler tutuldu. 1 Ocak'ta başlayan maraton 17-18-19 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşecek dev finalle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Dominik'teki zorlu şartların geride kalıp gözlerin İstanbul'da gerçekleşecek büyük final oyunlarına çevrildiği şu günlerde yarışmanın sevilen sunucusu Murat Ceylan'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Dörtlü Finalin İlk İsmi Belli Oldu

İstanbul'daki dörtlü koltuk mücadelesinde düğüm yavaş yavaş çözülüyor. Geçtiğimiz günlerde ekranlara gelen bireysel dokunulmazlık oyununda Mert Nobre ve Nefise karşı karşıya gelmişti. Parkurdaki kritik mücadeleden zaferle ayrılan Mert Nobre sembolün sahibi olarak adını dörtlü finale yazdıran ilk isim oldu. Nobre'nin başarısı İstanbul finali için heyecanı daha da artırdı.

Dominik'te Vedalaşma Vakti

Nefes kesen rekabetin perde arkasındaysa ilginç gelişmeler yaşanıyor. Survivor’ın ekran yüzü Murat Ceylan sosyal medya hesabından Dominik’ten bir fotoğraf paylaşarak altına "son gün" notunu düştü. Ünlü sunucunun bu paylaşımı Survivor ekibinin Dominik'teki çekimleri noktaladığı ve yarışmacılarla birlikte adaya veda ettiği şeklinde yorumlandı.

Finalde Heyecan Dorukta

Murat Ceylan'ın paylaşımı sonrası Nobre dışındaki diğer üç finalistin de belli olduğu ve çekimlerin tamamlandığı iddiaları kulisleri hareketlendirdi. İstanbul'da canlı yayında gerçekleşecek final oyunları için hazırlıklar sürerken yarışmacıların şehre dönüş hazırlıkları da hız kazandı. 19 Haziran'da şampiyonluk kupasını havaya kaldıracak ismin kim olacağı merak konusu. Görünen o ki Survivor 2026 unutulmaz anlara sahne olacak bir finalle sezonu noktalayacak.

Benzer Haberler
Taşacak Bu Deniz'in Yıldızı Ava Yaman Baskıcı Baba İddialarına Yanıt Verdi! Taşacak Bu Deniz'in Yıldızı Ava Yaman Baskıcı Baba İddialarına Yanıt Verdi!
Oyuncu Tolga Güleç ve Spiker Öykü Cengiz Dünyaevine Girdi! Oyuncu Tolga Güleç ve Spiker Öykü Cengiz Dünyaevine Girdi!
Güller ve Günahlar'ın Yeni Sezonunda Büyük Sürpriz: Yusuf Tecer Geliyor! Güller ve Günahlar'ın Yeni Sezonunda Büyük Sürpriz: Yusuf Tecer Geliyor!
Murat Dalkılıç ile Aşk Yaşayan Özgü Kaya Fit Haliyle Büyüledi! Murat Dalkılıç ile Aşk Yaşayan Özgü Kaya Fit Haliyle Büyüledi!
Katarsis'e Katılan Defne Samyeli: Katarsis'e Katılan Defne Samyeli: "Babam Gidince Bir Daha Mutlu Olamadık"
Aleyna Tilki 10. Yılını Hayal Ettiği Gibi Kutladı: Aleyna Tilki 10. Yılını Hayal Ettiği Gibi Kutladı: "Yeniden Doğdum!"
ÇOK OKUNANLAR
Oyuncu Sedef Avcı Van’da Böyle Görüntülendi! Şaşıracaksınız
  • 08-06-2026 19:01

Oyuncu Sedef Avcı Van’da Böyle Görüntülendi! Şaşıracaksınız

Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi!
  • 06-06-2026 22:37

Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi!

İrem Helvacıoğlu'ndan Kızı Sora’ya Duygusal İtiraf!
  • 10-06-2026 17:52

İrem Helvacıoğlu'ndan Kızı Sora’ya Duygusal İtiraf!

Feyza Civelek'in Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı!
  • 07-06-2026 16:02

Feyza Civelek'in Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı!

Zirvedeyken Kaybolmuştu! Özlem Tekin’in Sessiz Hayatı Gündem Oldu
  • 07-06-2026 17:13

Zirvedeyken Kaybolmuştu! Özlem Tekin’in Sessiz Hayatı Gündem Oldu