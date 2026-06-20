Survivor 2026 Şampiyonu Olan Mert Nobre İlk Paylaşımını Yaptı!

Dominik'teki aylarca süren zorlu maratonun ardından büyük kupayı kaldıran eski futbolcu Mert Nobre zafer sonrası ilk karesini paylaştı.

Survivor 2026 Şampiyonu Olan Mert Nobre İlk Paylaşımını Yaptı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-06-2026 19:35

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de aylardır merakla beklenen büyük final heyecanı nihayet sona erdi. 1 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayan ve yarışmacıların hem açlıkla hem de ada şartlarıyla mücadele ettiği zorlu süreç 19 Haziran akşamı İstanbul'da düzenlenen görkemli canlı yayınla son buldu. Canlı yayındaki büyük oylamada güçlü rakibi Nagihan Karadere'yi geride bırakmayı başaran Mert Nobre sezonun şampiyonu ilan edildi.

Güne Kupasıyla Başladı

Büyük zaferin ardından stüdyoda ailesi ve sevenleriyle birlikte derin bir nefes alan ünlü futbolcu kazandığı şampiyonluk kupasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Nobre şampiyonluk gecesinin hemen ertesi sabahında sürpriz bir paylaşım yaptı.

Yarışmanın birincisi kazandığı dev Survivor kupasıyla birlikte yatakta çekildiği ilk kareyi Instagram hesabının hikâye bölümünden yayınladı. Eski futbolcu sosyal medyayı sallayan bu ilk şampiyonluk pozuna sadece "Günaydın" notunu düşerek zaferini ilan etti.

Yeşil Sahalardan Dominik Şampiyonluğuna

Türk spor kamuoyunun ve futbolseverlerin yakından tanıdığı Mert Nobre kariyerine şimdi de televizyon tarihinin en büyük ödüllerinden birini eklemiş oldu. 6 Kasım 1980'de Brezilya'da dünyaya gelen başarılı sporcu uzun yıllar Türkiye'de top koşturduktan sonra 2006'da Türk vatandaşlığına geçmiş ve "Mert" adını almıştı. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım atan ve Ağustos 2020'de Gençlerbirliği'nin teknik patronu olarak görev yapan 46 yaşındaki isim Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026 maratonunu zirvede tamamlayarak adını yarışmanın unutulmaz şampiyonları arasına yazdırmayı başardı.

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