Survivor 2025 başlıyor! Gönüllüler takımında Kaan Kazgan rüzgarı

Survivor 2025 için geri sayım sona erdi! Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Survivor 2025’in 1 Ocak’ta başlayacağını duyurdu. Büyük heyecan yaratan açıklamanın ardından All Star 2025 kadrosu da netleşti. Gönüllüler takımında yer alacak isimlerden biri ise ünlü MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan oldu.

Kaan Kazgan Kimdir?

1994 yılında Sakarya’da doğan Kaan Kazgan, dövüş sporlarıyla küçük yaşta tanıştı. 9 yaşında kick boks ile başladığı spor kariyerine 2011 yılında profesyonel MMA dövüşçüsü olarak devam etti. Türkiye’de Muay Thai ve MMA şampiyonlukları bulunan Kazgan, mücadeleci kimliğiyle tanınıyor.

Sosyal Medyada Olay Yaratan Kavga

Geçtiğimiz yıl sosyal medyada oldukça ses getiren bir olaya imza atan Kazgan, fitness eğitmeni Savaş Cebeci ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti. Cebeci’nin “70 kilo kimse beni dövemez” açıklamasına yanıt olarak meydan okuyan Kazgan, "İstediğin yerde kavga edebiliriz" demiş ve bu meydan okuma çok konuşulmuştu.

“Şov Başlasın”

Survivor All Star 2025 kadrosunda yer alacağı açıklanan Kazgan, Acun Ilıcalı’nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına “Şov başlasın” yorumunu yaparak dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu yorum, yarışmanın en iddialı isimlerinden biri olacağının sinyallerini verdi.

Survivor 2025, hem tecrübeli yarışmacıları hem de sürpriz isimleriyle 1 Ocak’ta ekranlarda olacak. Kaan Kazgan’ın parkurlardaki performansı şimdiden merak konusu!