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Survivor 2023'te yarışacak ilk isim belli oldu!

Survivor 2023’ün ilk yarışmacısı Berdan Mardini oldu. İşte detaylar...

Survivor 2023'te yarışacak ilk isim belli oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-12-2022 16:04

Survivor'un yeni sezonu için geri sayım başladı. Yarışmada 2023'te hangi isimlerin yer alacağı büyük bir merakla beklenirken kadroda yer alacak ilk isim ise açıklandı. "Bu sene Survivor çok farklı olacak. Akıl oyunları ön plana çıkacak" diyen Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te yarışacak ilk ismi duyurdu.

BERDAN MARDİNİ SURVIVOR'A GİDİYOR

Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te yer alacak ilk ismi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Ilıcalı, ünlü türkücü Berdan Mardini'nin yeni sezonda kadroda yer alacağını duyurdu.

 

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