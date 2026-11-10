Sürpriz Proje: Neslihan Atagül Çocuk Edebiyatına Adım Attı

Annelik molasının ardından Kaderin Cilvesi dizisiyle dönmeye hazırlanan Neslihan Atagül Doğulu Bu Evde Bir Afet Var isimli çocuk kitabını çıkardı.

Sürpriz Proje: Neslihan Atagül Çocuk Edebiyatına Adım Attı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-11-2026 16:15

Televizyon ekranlarında verdiği annelik molasının ardından, merakla beklenen yeni dizisi Kaderin Cilvesi ile setlere dönmeye hazırlanan başarılı ve güzel oyuncu Neslihan Atagül Doğulu bu kez oyunculuk kariyerinin yanı sıra yazarlık yönüyle magazin ve sanat gündeminin merkezine oturdu. Sanatçılığını farklı bir alana taşıyan ünlü isim kaleme aldığı ilk çocuk kitabıyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Atagül'ün yaratıcı dünyasından çıkan yeni çocuk kitabının ismi ise oldukça dikkat çekici: Bu Evde Bir Afet Var.

Afet Adlı Can Dostun Gözünden Sımsıcak Bir Öykü

Elma Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini alan ve okuyucularıyla buluşan kitap yeni bir hayata yepyeni bir yuvaya ve kalabalık bir aileye alışmaya çalışan meraklı, sevimli ama bir o kadar da yaramaz bir köpeğin macera dolu dünyasını anlatıyor. Kitabın görselleri ise usta çizer Merve Ergenoğlu'nun birbirinden renkli çizimleriyle hayat buluyor. Hikayenin başrolünde yer alan dört patili sevimli kahraman Afet okuyucularına şu eğlenceli cümlelerle merhaba diyor:

"Merhaba ben Afet. Adım gibi afet miyim, ona siz karar verin."

Ekranlara Dönüş Öncesi Edebiyat Dünyasında Sürpriz Hamle

Geçtiğimiz yıllarda kucaklarına aldıkları oğulları Aziz ile mutlu evliliklerini sürdüren ve son dönemde hem aile yaşamı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Neslihan Atagül Doğulu çocuk edebiyatına adım atarak hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. Bir yandan Kaderin Cilvesi dizisiyle televizyon ekranlarına görkemli bir dönüş yapmaya hazırlanan güzel oyuncu diğer yandan edebiyat dünyasındaki bu ilk yazarlık deneyiyle çok yönlü kimliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kitabın çıkmasıyla birlikte hem edebiyat çevrelerinden hem de sosyal medyadan ünlü isme tebrik mesajları yağdı.

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