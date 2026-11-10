Haysiyet'in Nimet'i Nergis Öztürk Anlattı: "Herkesin Sağlam Bir Hikayesi Var"

Kanal D’nin bir aile hikayesini ekranlara taşıyan yapımı Haysiyet’in Nimet’i Nergis Öztürk, dizinin başarısında hikayeye dikkat çekti. “Herkesin kendi içinde güzel ve sağlam bir hikâyesi var” deyip ekledi: Nimet diğerlerinden farklı.

Herkesin Sağlam Bir Hikayesi Var

Kanal D’nin Yeşilçam esintili dizisi Haysiyet’te, Karlıova Ailesi’nin annesine hayat veren Nergis Öztürk, projeye dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Nimet karakterinin ana akım işlerde bugüne kadar canlandırdığı rollerden farklı olduğunu söyledi. Projede kendisini çeken noktayı ise şu sözlerle açıkladı: Benim bu dizide sevdiğim şey, çok hikâyeli bir iş oluşu. Herkesin kendi içinde güzel ve sağlam bir hikâyesi var. Tabii ki kırılmaları ve çatışmaları da var.

"Nimet Biraz Sert Ama Kendince Haklı"



Milliyet Sanat’a konuşan oyuncu, her yeni projesinde seyircinin kendisini yeniden keşfettiğine dikkat çekti. “İzleyici her seferinde bambaşka bir yönümü görüyor” ifadesini kullandı. Haysiyet’te ailesini bir arada tutmak için çabalayan fedakâr ve güçlü bir Anadolu kadını portresi çizen Öztürk, Nimet’i şu sözlerle gerekçelendirdi: Nimet biraz sert bir karakter. Simay, Nimet’in dünyasına tamamen yabancı; asla kabul edebileceği bir gelin tipi değil. Çatışma da burada başlıyor ve Nimet susmuyor. O taraflar biraz sert ama Nimet de kendince haklı.

Süreç Film imzalı Haysiyet, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.