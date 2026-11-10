Onur Tuna'dan Karakuyu Açıklaması: "Kendi Kahraman'ımı Oynayacağım!"

Kanal D ekranlarında yayınlanması için geri sayım başlayan ve yayınlanan tanıtımlarıyla şimdiden izlenme rekorları kıran OGM Pictures imzalı yeni fenomen projesi Karakuyu magazin kulislerinde büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor. Dizinin başrolünde yer alan yakışıklı ve başarılı oyuncu Onur Tuna hayat verdiği Kahraman karakterine nasıl hazırlandığını ve rolüyle arasındaki bağları samimi açıklamalarla anlattı.

"Kendi Kahraman’ımı Oynayacağım"

Canlandıracağı Kahraman karakteri ile kendi kişiliği arasında çok güçlü benzerlikler bulunduğunu dile getiren başarılı oyuncu Onur Tuna, karakterine hazırlanma sürecini şu sözlerle özetledi:

"Kahraman'ı biraz kendimden çıkaracağım, biraz da ona yaklaşacağım. Yani kendi Kahraman’ımı oynayacağım."

"Sevdiklerimin Başına Kötü Bir Şey Gelse Ben De Agresif Biri Olabilirim"

Rolüyle kurduğu empati yeteneğine dikkat çeken Tuna karakterin adalet arayışı ve öfkesini kendi iç dünyasında da çok net hissedebildiğini belirtti. Toplumdaki genel adalet duygusuna vurgu yapan ünlü oyuncu "Herkes gibi benim de güçlü bir adalet duygum var. Benim de sevdiklerimin başına kötü bir şey gelse agresif biri olabilirim" diyerek Kahraman karakterinin ruh halini ve motivasyonunu ne kadar iyi anladığının altını çizdi.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği güçlü senaryosu ve iddialı kadrosuyla sezonun en çok konuşulmaya aday yapımlarından biri olan Karakuyu yakında Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşarak fırtınalar estirmeye hazırlanıyor.