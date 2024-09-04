Sürpriz ikili; Kenan İmirzalıoğlu ve Hilal Altınbilek...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ay Yapım’ın büyük titizlikle üzerinde çalıştığı, dev bütçeli dönem dizisi “İşgal Günlerinde Aşk” için ünlü oyuncuya teklif götürüldü. İmirzalıoğlu, son olarak “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasını Oktay Kaynarca’ya devretmişti ve gelen bu teklifle hayranlarını heyecanlandırdı. Eğer teklifi kabul ederse, 1918 yılıyla başlayan dizide Ekrem Binbaşı karakterine hayat verecek.

Dizinin senaryosu, Türk televizyonlarının başarılı isimlerinden Yılmaz Şahin’in kaleminden çıkarken, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç oturacak. Dizi, İstanbul’un işgal günlerinde yaşanan büyük bir aşk hikayesini konu alıyor.

Başrol kadın karakteri Rus Vera için ise Ay Yapım’ın gözde oyuncularından Hilal Altınbilek’e teklif götürüldü. Altınbilek, Ay Yapım’ın bir diğer başarılı yapımı olan “Şahane Hayatım” dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Eğer anlaşma sağlanırsa, Hilal Altınbilek ve Kenan İmirzalıoğlu’nu aynı projede izlemek izleyiciler için büyük bir keyif olacak.

“İşgal Günlerinde Aşk”ın hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, dizinin oyuncu kadrosunun netleşmesi için gözler Kenan İmirzalıoğlu ve Hilal Altınbilek’te. Bakalım bu iki başarılı oyuncu, Ay Yapım’ın yeni projesiyle izleyicilerin karşısına çıkacak mı? Televizyon dünyası, bu gelişmeyi büyük bir merakla takip ediyor.