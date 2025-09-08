Sürpriz İkili! İbrahim Çelikkol ile Burcu Biricik Bir Araya Geliyor

Disney Plus’tan iddialı bir proje

O3 Medya, Disney Plus için dikkat çekici bir projeye imza atıyor. “Ayna” dizisi, senaryosunu Serkan Yörük’ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Hülya Gezer’in oturacağı iddialı bir yapım olarak öne çıkıyor. Dizinin başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Burcu Biricik yer alıyor.

Sarp ve Serra’nın hikâyesi

Yeni dizide Çelikkol, başarılı bir avukat olan Sarp karakterine hayat verirken, Biricik ise onun eşi Serra rolünü üstlenecek. Çiftin iki çocuğu bulunuyor. Ancak Serra’nın hayatında yaşanan beklenmedik bir gelişme, Sarp ve Serra’nın evliliğini sarsacak. Böylece ikilinin ilişkisi, yepyeni bir sınavla karşı karşıya kalacak.

Çekimler İstanbul’da başlıyor

İlk sezonu 8 bölüm olarak planlanan Ayna dizisi, Ekim ayının ilk haftasında sete çıkacak. Çekimler İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilecek. Hem güçlü hikâyesi hem de usta oyunculuklarıyla proje, Disney Plus’ın en çok konuşulacak yapımlarından biri olmaya aday görünüyor.

Beklentiler yükseldi

İbrahim Çelikkol ve Burcu Biricik gibi sevilen iki oyuncunun aynı projede buluşması, diziyi daha şimdiden merak konusu haline getirdi. “Ayna”nın izleyiciye sadece bir aile dramı değil, aynı zamanda sürükleyici bir hikâye sunması bekleniyor.