Sürpriz aşk kanıtlandı! Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora’nın Barcelona kaçamağı!

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile partneri Aslıhan Malbora, "Kübra" dizisindeki aşklarını gerçeğe taşıdı. Geçtiğimiz hafta ortaya atılan aşk iddiaları, ikilinin Barcelona tatili dönüşü havalimanında görüntülenmesiyle doğrulandı.

Yorgunluk Gölgesinde Bir İtiraf

Havalimanında magazin muhabirlerinin sorularıyla karşılaşan Aslıhan Malbora’nın, yorgun olduğu gözlerden kaçmadı. Güzel oyuncu, kameralardan kaçmak için, “O kadar yorgunum ki bana bir şey sorma” diyerek hızlıca uzaklaşmaya çalıştı.

Çağatay Ulusoy Rahat Tavırlarıyla Dikkat Çekti

Aslıhan Malbora’nın aksine, Çağatay Ulusoy ise hayranlarının yoğun ilgisine kayıtsız kalmadı. Havalimanında kendisini bekleyen hayranlarıyla fotoğraf çektiren yakışıklı oyuncunun, keyifli halleri dikkat çekti.

Yılın Sürpriz Aşkı!

Dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren ikilinin, birlikte geçirdikleri 3 günlük Barcelona tatilinden döndükleri öğrenildi. İkilinin tatil dönüşü yakalanması, magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.