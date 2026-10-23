Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: İşte Son Hali!

Yeşilçam filmlerinin küçük yıldızı olarak hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu, uzun bir aranın ardından yeniden gündemde. Henüz çocuk yaşta kamera karşısına geçen ve Ayşecik karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, yıllar önce sinemaya veda etmişti. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir restoranda görüntülenen Değirmencioğlu'nun son fotoğrafları, çocukluğundan beri onu tanıyan sinemaseverlerden büyük ilgi gördü.



Ayşecik Karakteriyle Bir Döneme Damga Vurdu

12 Eylül 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açan Zeynep Değirmencioğlu, senarist Hamdi Değirmencioğlu'nun kızı. Sinemayla henüz çok küçükken, iki yaşındayken tanışan oyuncu 1960 yapımı Ayşecik filmiyle büyük bir çıkış yakaladı. Seyircinin karakteri benimsemesi üzerine devam filmleri de çekildi ve Ayşecik, Türk sinemasının unutulmaz çocuk karakterlerinden biri hâline geldi.

Zeynep Değirmencioğlu, çocukluk ve gençlik yılları boyunca çok sayıda yapımda rol aldı. Kuzeni Ömer Dönmez'in canlandırdığı Ömercik karakteriyle aynı filmlerde yer alması da dönemin sinema izleyicilerinin hafızasında özel bir yer edindi.

20 Yaşında Oyunculuğa Veda Etti

Pek çok oyuncunun aksine Zeynep Değirmencioğlu, kariyerinin devam etmesi beklenirken sinemadan ayrılmayı tercih etti. 1974 yapımı Macera Yolu, yıldızın filmografisindeki son yapım oldu. Bir yıl sonra Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serkan Acar ile evlenen oyuncu, sonraki yıllarda zamanının büyük kısmını ailesine ayırmaya karar verdi ve tamamen farklı bir mesleğe yöneldi.

Değirmencioğlu, geçmişte verdiği bir röportajda oyunculuğu bırakmaktan pişmanlık duymadığını ve setleri özlemediğini söylemişti. Çocukluğundan gençlik yıllarına kadar setlerde geçen zamanın ardından aile hayatını tercih ettiğini anlatmıştı.

Ekranlardan Uzak, Emlak Sektöründe Aktif

Sinemaya veda etmesinin ardından kameralardan uzak bir yaşam sürdüren Zeynep Değirmencioğlu, emlak sektöründe çalışmaya başladı. Bugün İstanbul'da yaşamını sürdüren oyuncu, düzenli olarak televizyon projelerinde yer almasa da Yeşilçam nostaljisi gündeme geldiğinde yeniden hatırlanıyor.

Yıllar sonra bir restoranda görüntülenmesi de bu ilgiyi tazeledi. Zeynep Değirmencioğlu'nun hayatı, çocuk yaşta şöhrete ulaşan bir oyuncunun kariyerini kendi kararıyla geride bırakıp bambaşka bir yol çizmesinin dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.