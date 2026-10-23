Ebru Şallı'dan Çarpıcı Açıklamalar: "Kimse Güzelliğine Güvenmesin"

Geçmişten bu yana hem iş hayatı hem de özel yaşamıyla sıkça magazin basınının ve kamuoyunun odağında yer alan başarılı model ve sunucu Ebru Şallı katıldığı bir televizyon programında yaptığı samimi açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Güzellik algısından genç kızlara yönelik tavsiyelerine evlilik konusundaki net kararından hayatının en büyük acısına kadar birçok konuda içini döken Şallı izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Sadece dış görünüşe sırtını dayamadığını, her zaman kariyerine ve kendine yatırım yaptığını belirten ünlü isim sosyal medyadaki tüketim kültürüne de sert eleştiriler yöneltti.

Kimse Güzelliğine Güvenmesin Üretim Odaklı Olun!

Kariyeri boyunca dış görünüşten ziyade iş odaklı bir yol izlediğini vurgulayan Ebru Şallı fiziksel güzelliğin kalıcı olmadığını ifade etti. Sosyal medyada influencer kimliğiyle türeyen yeni nesil isimlere seslenen başarılı model tüketim çılgınlığına dikkat çekti.

Genç kızlara üretim odaklı olmaları yönünde net tavsiyelerde bulunan Şallı kendi hayat felsefesini şu sözlerle özetledi:

"Kimse güzelliğine güvenmesin. Açıkçası ben hiç güvenmedim. Hep kendime bir şeyler kattım. Influencer adında bir sürü yeni kızlar çıkıyor. Tüketim değil üretim odaklı olun."

Evlilik Artık Bana Göre Değil

Harun Tan ile 11 yıllık evliliğini 2012 yılında sonlandıran Ebru Şallı özel hayatına ve ilişkiler dünyasına dair de önemli değerlendirmelerde bulundu. Uzun süredir hayatına kimseyi almadığını belirten ünlü isim tek başına yaşamaya ve bu düzenin getirdiği huzura alıştığını dile getirdi. Evlilik müessesesinin artık kendisine uygun olmadığını belirten Şallı "Üç yıldır yalnızım rahatlığa alıştım" diyerek bu konudaki net duruşunu gözler önüne serdi.

Oğlu Pars'ı Anlatırken Gözyaşlarına Boğuldu

Programın en duygusal anları ise Ebru Şallı'nın dokuz yaşında lenfoma hastalığı nedeniyle kaybettiği oğlu Pars hakkında yaptığı açıklamalar sırasında yaşandı. Evladının tedavi sürecinde ona ilik verdiğini gözyaşları içinde anlatan üzgün anne küçük çocuğun yaşadığı büyük acılara rağmen asla isyan etmediğini söyledi. Pars'ın ilik naklinin ardından 10 ay daha hayatta kaldığını belirten Şallı'nın bu yürek yakan itirafları stüdyodakileri ve ekran başındakileri derinden sarstı.