Gala Krizleri Çok Güzel Hareketler 2 Ekibinin Dilinde! Safa Sarı'dan Kameralar Karşısında Kahkaha Attıran Gönderme

Çok Güzel Hareketler 2 ekibi 9. sezonun ilk bölümünü birlikte izledi! Safa Sarı'nın magazin gündemindeki gala gerginliklerini ti'ye aldığı anlar haberimizde.

Gala Krizleri Çok Güzel Hareketler 2 Ekibinin Dilinde! Safa Sarı'dan Kameralar Karşısında Kahkaha Attıran Gönderme
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-10-2026 10:00

Yılmaz Erdoğan'ın öncülüğünde BKM Mutfak çatısı altında yetişen yetenekli gençlerin sahneye taşıdığı Çok Güzel Hareketler 2 ekran yolculuğuna YouTube platformunda hız kesmeden devam ediyor. 2019 yılından bu yana gündelik hayatın trajikomik hallerini, aile ilişkilerini ve popüler kültür olaylarını mizahi bir dille sahneleyen sevilen ekip dokuzuncu sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun ilk bölümünü hep birlikte izlemek üzere düzenlenen özel gecede bir araya gelen oyuncular gösterim öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geceye ise taklitleri ve eğlenceli kişiliğiyle tanınan başarılı oyuncu Safa Sarı'nın son dönemde sinema dünyasında sıkça yaşanan gala gerginliklerine yaptığı esprili gönderme damga vurdu. 

YouTube'a Taşınan Efsane Kadroda 9. Sezon Coşkusu!

Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve BKM Mutfak'ın yeni kuşak mizah anlayışını başarıyla temsil eden Çok Güzel Hareketler 2 9. sezon heyecanını ilk bölüm izleme organizasyonuyla taçlandırdı. Ekip ruhunun ve yüksek enerjinin hakim olduğu gecede oyuncular yeni bölümlerde de izleyiciyi kahkahaya boğacaklarının sinyalini verdi. YouTube üzerinden yayınlanan bölümleriyle milyonlarca izlenmeye ulaşan proje bu sezon da dinamik skeçleriyle dijital dünyada adından söz ettirmeyi hedefliyor.

Safa Sarı'dan Magazin Gündemini Sallayan Gala İğnelemesi!

Son dönemde Türk sinema ve dizi sektöründe vizyona giren filmlerin galalarında yaşanan tartışmalar oyuncular arasındaki soğuk savaşlar ve kameralar karşısına yansıyan krizler magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Sık sık filmlerin önüne geçen bu gala gerginlikleri Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin de gözünden kaçmadı.

Röportaj sırasında mikrofonların karşısına geçen Safa Sarı mizahi zekasını konuşturarak magazin dünyasındaki bu polemikleri ti'ye aldı. Sarı'nın gala gerginliklerine atıfta bulunarak yaptığı esprili göndermeler hem basın mensuplarını hem de ekip arkadaşlarını kahkahaya boğdu. Herhangi bir gerçek gerginliğin yaşanmadığı gecede eğlenceli anlar ortaya çıkarken izleyiciler şimdiden yeni sezonda gala krizlerini konu alan bir skecin gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı.

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