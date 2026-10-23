Aynalı Tahir'in Zümrüt'ü Yeşim Büber Nerede Yaşıyor? Yıllar Sonraki Yaşamı Şaşırttı!

Bir dönemin sevilen dizisi Aynalı Tahir ile tanınan Yeşim Büber, uzun süredir ekranlardan uzakta sürdürdüğü yaşamıyla yeniden gündemde. Dizide Zümrüt karakteriyle izleyicilerin hafızasında yer edinen oyuncu, yıllar önce alışılmış şehir hayatını geride bırakarak ailesiyle teknede yaşamaya başladı. Görüntü yönetmeni eşi Mehmet Aksın ve ikiz çocuklarıyla denizde geçen bir hayat kuran Büber, son açıklamalarıyla bu yaşam biçiminin nasıl şekillendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeşim Büber Şimdi Nerede Yaşıyor?

Yeşim Büber'in yaşamı, klasik bir ev düzeninden oldukça farklı. Oyuncu, eşi ve çocuklarıyla birlikte yıllardır teknede yaşıyor. Ailenin deniz yolculukları boyunca farklı kıyılarda konaklaması nedeniyle tek bir yerde sabit yaşadıklarını söylemek mümkün değil. Büber, 2024 yılında verdiği bir röportajda ailesiyle Fethiye'de bir iskeleye demirlediklerini, yılın önemli bir bölümünüyse seyir hâlinde geçirdiklerini anlatmıştı.

Oyuncunun bu tercihi, geçici bir tatilden çok uzun yıllara yayılan bir yaşam biçimine dayanıyor. Büber, şehirdeki kültürel dokunun değişmesinin ardından İstanbul'daki evlerini boşaltıp teknelerine taşınmaya karar verdiklerini açıklamıştı.

Teknede Yaşamın Görünmeyen Yönleri

Deniz üzerinde yaşamak özgürlük hissi sunsa da gündelik ihtiyaçların planlanmasını gerektiriyor. Su kullanımı, teknenin bakımı ve hava koşulları, bu yaşamın önemli parçaları arasında. Büber de daha önce yaptığı açıklamalarda teknede yaşamanın zaman zaman zorlayıcı olabildiğini dile getirmişti.

Ailenin bu tercihi çocuklarının büyüme sürecini de etkiledi. Büber, ikizleri Nehir ve Can Yunus'un doğayla iç içe büyüdüğünü ve deniz yaşamına küçük yaşlardan itibaren alıştıklarını anlatmıştı.

Yeni Planı: Karada da Bir Yaşam Kurmak

Yeşim Büber'in yaşamındaki son gelişmelerden biri karada da üretime dayalı bir düzen kurma düşüncesi. Nisan 2026'da yayımlanan haberlere göre oyuncu, birkaç yıl önce bulduğu küçük bir araziyle birlikte yarı zamanlı karada, yarı zamanlı teknede yaşama planından söz etti. Kendi gıdalarını yetiştirmek isteyen Büber'in bu yaklaşımı, doğayla kurduğu ilişkiyi farklı bir boyuta taşıyor.

Oyunculuğa Geri Dönecek mi?

Yeşim Büber'in ekranlardan uzak olması, oyunculuğu tamamen bıraktığı anlamına gelmiyor. Daha önce verdiği röportajlarda kendisine uygun bir proje gelmesi durumunda mesleğine dönebileceğini belirtmişti. Aynalı Tahir dışında Kaybolan Yıllar, Barda ve Siyah İnci gibi yapımlarda da rol alan oyuncu, şimdilik ailesiyle kurduğu sıra dışı yaşamıyla gündemde kalmayı sürdürüyor.