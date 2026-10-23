Bihter’in Yalısı, Ali Rıza Bey’in Köşkü: Efsane Dizi Evlerinin Gerçek Hikayesi

Bazı dizilerden geriye oyuncuların replikleri kadar evleri de kalıyor. Aşk-ı Memnu denince Boğaz kıyısındaki yalı, Yaprak Dökümü denince kırmızı ahşap köşk, Asmalı Konak denince Kapadokya'nın taş mimarisi akla geliyor. Üstelik bu mekânların her biri kurgu dünyasının parçası olsa da gerçek hayatta ayrı bir geçmişe sahip. Kimi tarihî bir yapı, kimiyse dizi için inşa edilmiş bir set. İşte televizyon tarihine damga vuran altı evin hikâyesi.

1. Aşk-ı Memnu'nun Ziyagil Yalısı: Vehbi Koç Büyükdere Evi

Bihter ve Behlül'ün yasak aşkına ev sahipliği yapan Ziyagil Yalısı, İstanbul Sarıyer'de bulunuyor ve Vehbi Koç Büyükdere Evi olarak biliniyor. Koç ailesi binayı 1938'de Frenkyan Ailesi'nden satın aldı ve Vehbi Koç'un 1996'daki ölümüne kadar yazlık olarak kullandı.

Yalının diziyle özdeşleşmesi, tarihî yapıyı televizyon izleyicileri için tanıdık bir mekâna dönüştürdü. Ancak binanın hikâyesi dizinin finaliyle sona ermedi. Vehbi Koç Vakfı, 2018'de evi bir sergi mekânına dönüştürdü. Bugün yapının geçmişi, yalnızca kurgusal Ziyagil ailesiyle değil, evde sergilenen Josephine Powell koleksiyonuyla da anılıyor.

2. Yaprak Dökümü'nün Köşkü: Beylerbeyi'ndeki Lazın Köşkü

Ali Rıza Bey'in ailesini bir arada tutmaya çalıştığı ev, Yaprak Dökümü izleyicilerinin hafızasında kırmızı ahşap bir köşk olarak kaldı. Dizinin çekimleri İstanbul'un Beylerbeyi semtinde, Lazın Köşkü olarak bilinen yapıda gerçekleştirildi. Üstelik köşkün televizyon geçmişi Yaprak Dökümü'yle sınırlı değil. Yapı daha önce Çemberimde Gül Oya dizisinde de kullanıldı.

3. Gümüş'ün Yalısı: Kandilli'deki Abud Efendi Yalısı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Songül Öden'in başrollerini paylaştığı Gümüş dizisinde Şadoğlu ailesinin yaşadığı yalı, İstanbul'un Kandilli semtindeki Abud Efendi Yalısı'ydı. Boğaz kıyısındaki tarihî yapı, dizideki varlıklı ailenin hayatını çevreleyen gösterişli atmosferin önemli bir parçasıydı. Ayrıca Kurtlar Vadisi, Lale Devri gibi yapımlarda da bu yalıyı gördük.

Yalının geçmişi de ekrandaki ihtişamıyla sınırlı değil. 19. yüzyılda inşa edildi ve zaman içinde birçok kez el değiştirdi. Yalının mimarisi, Boğaziçi'ndeki tarihî konut kültürünün örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

4. Asmalı Konak: Ürgüp'teki 180 Yıllık Yapı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki tarihî yapı, dizinin en önemli mekânlarından biri olarak tanındı. Resmî kaynaklarda konağın yaklaşık 180 yıllık geçmişe ve 42 odaya sahip olduğunu belirtiliyor. Dizinin Kapadokya'nın taş mimarisiyle ve yerel dokusuyla kurduğu bağ, konağın akıllarda kalmasında etkili oldu. Konak yıllar içinde bölgenin en turistik yerlerinden biri hâline geldi.

5. Yalı Çapkını'nın Yalısı: Şevket Paşa Yalısı (Sakıp Sabancı Yalısı)

Yalı Çapkını ile yeniden gündeme gelen Boğaz manzaralı yalı, Korhan ailesinin hikâyesinin merkezindeki mekânlardan biri oldu. Dizinin İstanbul sahneleri, Beylerbeyi'ndeki Şevket Paşa Yalısı'nda çekildi. İlk bölümlerde Gaziantep'te geçen sahnelerle İstanbul'daki yalı hayatının bir arada kullanılması, dizinin farklı mekânlarını da merak konusu yaptı. Yalının Dilek Sabancı mülkiyetinde olduğu biliniyor ancak bir dönem satışa çıktığı haberleri de gündemde yer almıştı.

6. İstanbullu Gelin'in Boran Konağı: Gerçek Bir Ev Değil, Plato

Dizinin Bursa'da geçen hikâyesi, izleyicilerin Boran ailesinin konağını da Bursa'da aramasına yol açtı. Oysa görkemli yapı, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki eski Kundura Fabrikası alanında, İstanbullu Gelin için özel olarak inşa edildi. Dizinin yayında olduğu dönemde çıkan haberlere göre konağın yapımı yaklaşık beş ay sürdü ve Bursa'daki geleneksel konaklardan esinlenilerek hazırlandı.

Diziler sona erse de bazı mekânlar izleyicinin hafızasında yaşamaya devam ediyor. Kimi tarihî geçmişiyle, kimi farklı yapımlarda tekrar kullanılmasıyla, kimi de yalnızca bir dizi için inşa edilmiş olmasıyla merak uyandırıyor.