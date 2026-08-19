Survivor Şampiyonu Hilmi Cem Evleniyor! Gelini Böyle Aldı

Survivor 2013 şampiyonu Hilmi Cem İntepe, sonunda evlilik yolunda ilk büyük adımı attı. Uzun süredir birlikte olduğu Pırıl Atasev ile nişanlanan ünlü oyuncu, bugün düğün heyecanı yaşıyor. İntepe’nin düğün öncesinde yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ünlü isim, gelini almaya giderken yaşanan keyifli anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Romantik Teklif Londra’da Gelmişti

Hilmi Cem İntepe ile Pırıl Atasev’in aşkı bir süredir devam ediyor. Çift, ilişkilerini çok fazla göz önünde yaşamasa da özel günlerinden zaman zaman kareleri takipçileriyle paylaşmayı tercih ediyor.

İntepe, bir süre önce sevgilisiyle birlikte Londra’ya gitmiş ve burada romantik bir evlilik teklifi yapmıştı. Pırıl Atasev’in “Evet” demesiyle çift için yeni bir dönem başlamıştı.

Hilmi Cem de o güzel anı sosyal medya hesabından paylaşarak, “Evet, dedi” notunu düşmüştü.

Nişan Yüzükleri Takıldı

Londra’daki evlilik teklifinin ardından çift, ilişkilerini bir adım daha ileri taşıdı ve nişanlandı. Aylar önce nişan yüzüklerini takan Hilmi Cem ile Pırıl Atasev, bugün ise düğün için hazırlıklarını tamamladı.

Survivor macerasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan, daha sonra oyunculuk kariyerine devam eden Hilmi Cem için bugün oldukça özel bir gün.

Gelini Almaya Gitti

Düğün öncesinde gelenekler de unutulmadı. Hilmi Cem İntepe, nişanlısı Pırıl Atasev’i evinden almaya gitti. Bu özel anları sosyal medya hesabından paylaşan İntepe, takipçilerine de düğün heyecanını yaşattı.

Kız evinde ise eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Çift, düğün öncesinde karşılıklı oynayarak keyifli anlar yaşadı. Hem Hilmi Cem’in hem de Pırıl Atasev’in oldukça mutlu olduğu görüldü.

Böylece Londra’da başlayan romantik evlilik hikâyesi, bugün düğünle yeni bir sayfaya taşındı. Hilmi Cem ve Pırıl Atasev’in mutluluğu da sosyal medyada büyük ilgi gördü.