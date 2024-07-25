“Sürdürülebilirlik Konferansı 2024” İstanbul’da Gerçekleştirilecek

Boğaziçi Üniversitesi ve SKD Türkiye iş birliği ile düzenlenen konferans, “Yeşil Dönüşümün Kaçınılmazlığı” temasıyla Türk iş dünyasının önde gelen temsilcilerini ve kanaat önderlerini ağırlayacak.

Türkiye sürdürülebilirlik ve ekonomi gündeminin saygın yayın kuruluşları Eko Yapı ve Business World Global‘ın öncülüğünde kurulan Yeşil İş Platformu, uluslararası danışmanlık şirketi IQ&Partners ile birlikte Sürdürülebilirlik Konferansı düzenliyor. Boğaziçi Üniversitesi ve SKD Türkiye iş birliği ile 25 Eylül 2024 tarihinde İstanbul Lazzoni Hotel'de gerçekleşecek konferansın ana teması "YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN KAÇINILMAZLIĞI" olarak belirlendi.

İş Dünyasının Liderleri ve Uzmanlar Bir Araya Geliyor

Beymen ana sporluğunda gerçekleşecek konferansa iş dünyasının liderleri, sürdürülebilirlik alanında öncü markalar, bu alanda uzmanlaşmış profesyoneller ve karar vericiler, yerel yönetim ve devlet yetkilileri, sivil toplum kuruluşları, girişimciler ve kanaat önderleri katılacak.

Konferansta, Türk şirketlerinin Yeşil Mutabakata uyum süreci, örnek uygulamalar, yeşil dönüşüm finansmanı, temiz enerji, enerji arz güvenliği, sürdürülebilir üretim modellerine geçiş, döngüsel ekonomi ve sıfır atık çözümleri, değer zincirinde yeşil dönüşüm ve döngüsellik gibi konular ele alınacak. Sürdürülebilir ürün ve hizmetlerin de tanıtılacağı konferans, zengin bilgi paylaşımı, iş birliği fırsatları ve verimli networking buluşmalarına da sahne olacak.

Yeşil dönüşüm için bir rehber ve bilgi kaynağı olmayı hedefliyoruz

Yeşil İş Platformu kurucusu, EKO Yayın Grubu & Business World Global CEO’su Efe Gökçe, platform hakkında şu bilgileri paylaştı: “Sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve yeşil ekonomi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş dünyasının gündemini belirliyor. Eko Yapı ve Business World Global olarak sürdürülebilirlik ve ekonomi yayıncılığı alanındaki uzun yıllara dayalı birikimlerimizi, uzmanlığımızı birleştirerek Yeşil İş Platformu’nu kurduk. İş dünyasının sürdürülebilirlik adımlarını güçlendirmek amacıyla kurduğumuz bu platform, kısa sürede yeşil işe dair ilham veren bir bilgi kaynağı haline geldi. Dijital platformumuz, yayınlarımız, sosyal medya mecralarımız ve etkinliklerimiz aracılığıyla işletmelerin yeşil sanayi devriminde güvenle yol almalarını, daha sağlıklı, daha temiz ve daha sürdürülebilir bir geleceğin kapılarını açmak için bilinç ve farkındalık yaratmayı, bu alanda çalışan tüm paydaşların birbirleriyle güçlü bağlantılar kurmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz”.

Yeşil Dönüşümün Kaçınılmazlığı

IQ&Partners Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ferkan Çelik, konferans hakkında şu bilgileri verdi: “İş dünyası, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatını, sınırda karbon uygulamasının getireceklerini, emisyon oranlarının nasıl kontrol altına alınacağını, yeşil dönüşümü, temiz enerji kullanımını konuşuyor. Küresel karbon emisyonlarının 2023'te %1,1 artarak yeni bir rekora ulaşması, iş dünyasının yeşil dönüşüm stratejilerini bir an önce hayata geçirmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Buradan hareketle Sürdürülebilirlik Konferansı 2024’ün ana temasını "Yeşil Dönüşümün Kaçınılmazlığı" olarak belirledik. Bu konferans ile yeşil dönüşüme dair çözüm önerilerinin, farklı sektörlerden deneyimlerin, iyi uygulamaların paylaşılmasına, yeni ve faydalı iş birliklerinin ortaya çıkmasına ortam sağlayacağız.”