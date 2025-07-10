Sura İskenderli'den "Sana İnat" ile Sürpriz Çıkış!

Müzik listelerindeki başarısına bir yenisini daha eklemeye hazırlanan Sura İskenderli’nin yeni teklisi “Sanat İnat” tüm dijital platformlarda yayında.

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Sura İskenderli, son çalışması “Ama” ile elde ettiği başarının ardından, dinleyicilerini bu kez “Sana İnat” isimli yeni teklisiyle selamlıyor. WediaCorp Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanan parça, sanatçının duygusal derinliğini ve özgün müzikal tarzını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Duygusal yoğunluğu, kalpten sözleri ve etkileyici melodisiyle dikkat çeken “Sana İnat”, Sura İskenderli’nin hayranlarıyla kurduğu güçlü bağı pekiştiriyor. Şarkı, ilişkilerde yaşanan kırılma anlarına ve inatla ayakta kalma çabasına ışık tutarken, aynı zamanda dinleyiciye içsel bir güç de aşılıyor.