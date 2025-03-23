Süper Model Bella Hadid’in Yeni Oyunculuk Deneyimi: 'The Beauty'

Dünyaca ünlü süper model Bella Hadid, ikinci oyunculuk deneyimi için kamera karşısına geçti. 28 yaşındaki model, yeni projesi 'The Beauty' dizisinin çekimlerinde görüntülendi. Venedik'te gerçekleştirilen sahnelerde Hadid, soğuk hava şartlarında çalışırken dikkat çekti. Çekim aralarında mavi paltosuna sarıldığı ve ayağında terlikleri olduğu görüldü.

İkinci Oyunculuk Deneyimi

Daha önce 'Ramy' dizisinin üçüncü sezonunda ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Bella Hadid, bu kez daha büyük bir yapımla ekran karşısına çıkıyor. 'The Beauty' dizisinde Evan Peters, Ashton Kutcher, Anthony Ramos ve Jeremy Pope gibi ünlü isimlerle birlikte rol alacağı açıklandı. Dizinin konusu ve Hadid'in canlandırdığı karakter hakkında henüz detay verilmedi.

Bella Hadid En Yüksek Ücretli Modeller Arasında

Modellik kariyerine başarıyla devam eden Bella Hadid, kısa süre önce 2025’in en yüksek ücretli üçüncü modeli seçildi. CEO Today Dergisi'ne göre, listenin ikinci sırasında ablası Gigi Hadid yer alırken, zirvede Kendall Jenner bulunuyor. Adriana Lima ve Ashley Graham gibi isimler de en yüksek kazanç elde eden modeller arasında yer aldı.

Yeni dizisiyle gündemde olan Bella Hadid, hem moda hem de oyunculuk alanında adından söz ettirmeye devam ediyor.