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Süper Lig'de Galatasaray Rüzgarı! Antalya engelini 2-0 skorla aştı

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, 2-0'lık skorla galip geldi. Bu sonuçla liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılı takım, formunu sürdürmeye devam ediyor.

Süper Lig'de Galatasaray Rüzgarı! Antalya engelini 2-0 skorla aştı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-10-2023 22:09

Galatasaray, Antalya seyahatinden 2-0'lık galibiyet ile döndü.. Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray, ikinci yarıdaki etkili performansıyla 2-0'lık skorla galibiyeti hanesine yazdırdı ve Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.

Maçın Detayları

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor evinde Galatasaray'ı ağırladı. İlk yarıda istediği pozisyonları bulamayan Galatasaray, ikinci yarıda oyuna dahil olan Tete ile atağa kalktı. 58. dakikada köşe vuruşundan gelen topu gole çeviren Davinson Sanchez, Galatasaray'ın ilk golünü kaydetti.

Ev sahibi Antalyaspor, Galatasaray'ın golünden sonra beraberliği yakalamak için ataklarını sıklaştırdı, ancak Britt Assombalonga'nın iki büyük fırsatı değerlendiremedi. Maçın sonlarında savunmada verdiği boşlukları değerlendiren Galatasaray, Mauro Icardi'nin 86. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşma sırasında, yan hakemin ofsayt kararına VAR müdahale etti ve pozisyonun temiz olduğuna karar verildi. Böylece Galatasaray, Antalya deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü.

Puan Durumu

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 22'ye çıkararak Süper Lig'de zirveye oturdu. Öte yandan, iki hafta üst üste kazanan Antalyaspor'un galibiyet serisi sona erdi ve puanını 9'da tuttu.

Galatasaray'ın Gol Makinesi Icardi'den Açıklamalar

Antalyaspor karşısında attığı golle takımına 3 puanı getiren Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi, maçın ardından duygularını paylaştı.

Icardi'nin Maç Yorumları

Karşılaşmayı değerlendiren Arjantinli futbolcu, "İlk yarıda daha etkili olabilirdik. Ancak ikinci yarıda enerjik bir başlangıç yaptık. Her zaman kazanma hırsıyla sahadayız" şeklinde konuştu. Ayrıca Icardi, "Benim için attığım goller büyük bir öneme sahip. Geçen sezon da şampiyonlukta payım vardı. Kazanmak için sahada her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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