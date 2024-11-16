Sümeyye Aydoğan’ın yeni dizisi belli oldu

Gaddar dizisinde canlandırdığı “Aydan” karakteriyle büyük beğeni toplayan Sümeyye Aydoğan, ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Güzel oyuncunun yeni adresi nihayet belli oldu. Aydoğan, Süreç Film’in atv için hazırladığı Sustalı Ceylan dizisinde başrolü üstlenecek.

Volkan Kocatürk’ün yönetmenliğini yapacağı dizide, Sümeyye Aydoğan suç dünyasının sert ve tehlikeli atmosferinde hayatta kalmaya çalışan “Ceylan Bilge” karakterine hayat verecek. 15 yaşında çocuk gelin olan ve oğluna olan sevgisiyle hayata tutunan Ceylan, erkeklerin kan ve şiddetle örülü dünyasında kendi adaletini arayacak.

Dizinin oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Başrollerden birini üstlenecek olan Celil Nalçakan, “Atmaca” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Ceylan’ın partneri Ferhat rolü için ise oyuncu arayışlarının devam ettiği öğrenildi.

Sustalı Ceylan dizisi, güçlü hikayesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla şimdiden büyük merak uyandırdı. Dizinin ne zaman ekranlarda olacağı ve diğer oyuncuların kimler olacağı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.